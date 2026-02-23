Sul Corsport: "Ci arrendiamo per manifesta inferiorità di alcuni direttori di gara e per l’impossibilità di ottenere un rapporto corretto tra l’arbitro di campo e il Var"

Dopo l’arbitraggio di Chiffi, Zazzaroni si arrende: “non osiamo immaginare cosa accadrà da qui alla fine”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che da sempre nega la Marotta League, scrive un editoriale intitolato “M’hai rotto League”.

Scrive Zazzaroni in prima pagina:

Se Chiffi assegna un rigore che non c’è – e il Var lo corregge subito ritenendo giustamente non punibile il contatto di Hien su Hojlund, un rigorino d’antan? – e pochi minuti dopo annulla un gol valido del Napoli, quello del 2-0, considerando falloso un altrettanto normale contrasto di gioco tra Hojlund e Hien, sempre loro, non c’è salvezza e insomma sventoliamo i fazzoletti bianchi e non fateci del male.

In pochi giorni sono passato dalla “resistenza” per un arbitraggio più credibile alla resa per manifesta inferiorità di alcuni direttori di gara e per l’impossibilità conclamata di ottenere un rapporto corretto tra l’arbitro di campo e quello, o quelli, di Lissone.

Il problema è molto serio e avrebbero dovuto affrontarlo mesi fa: cosa potrà succedere da qui a maggio, ovvero nel periodo in cui si assegneranno lo scudetto (done?), i posti Champions, Euroleague e Conference e le card salvezza?

