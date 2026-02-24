La protesta con Gravina è stata non solo lamentosa (e incazzata) ma anche propositiva. I torti subiti contro Verona, Parma e Juve (oltre ad Atalanta ovviamente)

De Laurentiis vuole cambiare il sistema: Var a chiamata, riforma del protocollo e arbitri della Lega Serie A

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, si sofferma sulla rabbia del Napoli per l’arbitraggio di Chiffi in Atalanta-Napoli, arbitraggio che è costato almeno un gol (quello di Gutierrez annullato per inesistente fallo di Hojlund su Hien, come ha scritto il New York Times). De Laurentiis non solo si è lamentato con Gravina ma ha anche lanciato proposte per cambiare il sistema.

Scrive Repubblica Napoli:

Bruciano di più gli errori arbitrali di Bergamo, che hanno obbligato De Laurentiis a protestare con Gravina e Rocchi. Il Napoli si era già sentito penalizzato in tre partite dai direttori di gara a gennaio: con Verona, Parma e Juve. Ma il presidente aveva scelto la linea del profilo basso, visto che la posizione in zona Champions degli azzurri era rimasta lo stesso salda.

Il presidente del Napoli ha avuto un fitto scambio col presidente della federcalcio Gravina.

De Laurentiis è pronto a presentare una raffica di proposte al Palazzo: dal Var a chiamata per gli allenatori (che peraltro ad Antonio Conte non piace) alla riforma del protocollo attuale, che ha zone opache e non permette la correzione di tutti gli errori. L’altra idea è sottrarre l’Aia all’orbita federale e farla entrare in quella della Lega Calcio.