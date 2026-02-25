De Laurentiis é pronto a rendersi protagonista tra assemblea di Lega e incontro arbitri

Oggi in Federcalcio ci saranno il designatore Gianluca Rocchi e il vicepresidente vicario dell’Aia, Francesco Massini (il presidente Zappi è squalificato): si parlerà del Pgmol all’italiana, la società che dovrebbe rendere professionisti gli arbitri di vertice. Lo scrive Tuttosport:

“Oltre alla protesta di Aurelio De Laurentiis – zero riscontri in Figc, ma il 23 marzo è pronto a rendersi protagonista tra assemblea di Lega e incontro con gli arbitri – avanza il lavoro di Gabriele Gravina per la riforma del sistema arbitrale.

Nei giorni scorsi ci sono stati confronti interni all’Aia, l’idea di Gravina è provare a coinvolgere il più possibile l’assoarbitri: alcuni punti, come l’indipendenza del CdA della futura società, e la scelta del designatore/direttore arbitrale da parte dello stesso CdA, sono ritenuti non negoziabili”