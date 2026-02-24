De Laurentiis ha scritto piccato a Gravina non per tutelare il Napoli, ma per trovare una soluzione sul tema arbitrale

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha tenuto un profilo basso pubblicamente dopo quanto accaduto in Atalanta-Napoli, ma in privato ha mostrato tutto il suo disappunto a chi di dovere. Come riporta la Gazzetta dello Sport la posizione del presidente non è stata per tutelare il Napoli, ma l’intero sistema del calcio italiano.

“L’attualità racconta di un De Laurentiis molto infastidito, che avrebbe mandato un messaggio piuttosto piccato al numero uno della Federcalcio. Non per tutelare il Napoli, come ha sottolineato anche Manna nel post-partita infuocato di Bergamo. Ma per invitare Gravina a trovare velocemente una soluzione sul tema arbitrale. Tutti i club si lamentano, il malcontento è generale. E la posta in palio diventa enorme in questo momento chiave della stagione:per chi si deve salvare, per chi lotta per l’Europa e per chi vuol tenere vivo il campionato. Per il presidente azzurro si è in una fase di corto circuito che rischia di condizionare questo finale di stagione”.