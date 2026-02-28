Conte: “Questa stagione mi ha migliorato, mai vissuta una situazione simile. Il mio futuro? Ho tre anni di contratto col Napoli”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato a Dazn dopo la sfida contro il Verona

Ha detto Lukaku: “prima di venire a Napoli, ero morto”. Era molto emozionato. Com’è stata gestire questi giocatori che hanno sofferto tantissimo quest’anno per i loro infortuni.

“Guarda, al di là di come possa finire, questa stagione me la porterò dentro a livello di esperienza, di carriera, mi sta insegnando tanto. Mi sta insegnando a gestire situazioni che non mi erano mai capitate ella mia carriera. Non solo gestire il loro rientro in campo, ma anche l’aspetto umano, avere pazienza, trovare la parola giusta, a volte il bastone a volte la carota. È un’annata che mi sta proprio migliorando sotto tantissimi aspetti. Gestire tutte queste situazioni non è una cosa semplice. Per il futuro mi sento allenatore molto più forte perché nonostante tutto rimaniamo in piedi e troviamo la migliore soluzione non solo calcistica. Romelu da agosto sta facendo fatica, ha avuto un infortunio grave, la rottura del tendine. So benissimo quanto soffra, vorrebbe aiutare il Napoli e per il rapporto che abbiamo, vorrebbe aiutare anche me. Non è ancora il Romelu che io conosco, però è un giocatore che comunque nella difficoltà ci può dare una grossa mano con la sua esperienza, Gli può dare morale fiducia, e aiutarlo a tornare in condizione. Ci terrei particolarmente che lui e De Bruyne potessero giocare i Mondiali”.

Si aspettava il gol.

“Aveva avuto altre due occasioni, una contro la Juventus e una in casa. sappiamo che in area è un giocatore che pesa, è inevitabile che se stai attaccando e metti la squadra avversaria a difendere la porta, può diventare determinante. Se c’è da attaccare lo spazio, fa ancora un pochettino di fatica. Ha fatto il suo, mi auguro che gli dia fiducia, morale. Abbiamo bisogno di tutti”.

Partita importantissima per la corsa Champions. Il suo futuro è a Napoli?

“Partiamo dal presupposto che io ho tre anni di contratto con il Napoli. Pensiamo al presente per cercare di disegnarci un futuro il miglior possibile. Anche nella difficoltà, il miglior futuro possibile è giocare la Champions, ma sappiamo benissimo che ci sarà da lottare. Gli altri sono in una situazione migliore e stiamo cercando di recuperare i ragazzi, vogliamo lottare fino alla fine. Se giochi la Champions, è un discorso. Sennò diventa un altro discorso. Sappiamo che stiamo correndo questo rischio. Stiamo raschiando il fondo del barile. Oggi avevamo tutto da perdere, siamo stati bravi a portarla a casa, ne avevamo bisogno, precedentemente meritavamo qualcosa in più, oggi ci portiamo a casa i tre punto sapendo che possiamo fare molto meglio”.