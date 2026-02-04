Chiude lo sport del Washington Post: tagli del personale per 400 persone, cento giornalisti

Chiude lo sport al Washington Post. Quattrocento licenziamenti dei quali cento giornalisti. Chiusa la sezione sportiva che vantava 45 giornalisti. Nessun inviato a Milano-Cortina e chi è partito sapeva che sarebbe stato raggiunto dalla lettera di licenziamento. E’ la scure di Jeff Bezos, patron di Amazon che ha acquistato il Post. Il racconto di Fos, Front Office Sport

“Alcuni reporter si uniranno alla redazione per occuparsi dello sport come “fenomeno culturale e sociale” mentre alcuni membri dello staff rimarranno per lavorare alla sezione sportiva cartacea. Oltre allo sport, il Post sta eliminando la sezione libri, sospendendo il podcast quotidiano Post Reports , ristrutturando la sezione metropolitana e riducendo la sua copertura internazionale, secondo Semafor. Il Post sta per intraprendere un “ampio reset strategico” che comporterà tagli “significativi” di posti di lavoro. Fino a 100 dipendenti della redazione e 300 persone in tutta l’azienda potrebbero perdere il lavoro, ha riportato Status la scorsa settimana”.

“Secondo quanto riportato da The Wrap , i licenziamenti hanno avuto ripercussioni su un terzo dell’azienda. Il Post ha annunciato due settimane fa che non avrebbe inviato giornalisti a seguire le Olimpiadi invernali, interrompendo la lunga tradizione del giornale di seguire i Giochi in modo più approfondito. (L’azienda aveva già speso 80.000 dollari per gli alloggi olimpici , secondo quanto riportato dal New York Times .) Quattro giornalisti sono stati infine autorizzati ad andare in Italia, ma sapevano che sarebbero stati probabilmente licenziati durante la loro permanenza. Tre giornalisti sono anche nella Bay Area per seguire il Super Bowl LX”.

Front Office Sports prosegue sulla chiusura dello sport al Washington Post

“Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha acquistato il Post per 250 milioni di dollari nel 2013 e, nonostante il giornale abbia registrato un aumento del traffico web e dei ricavi durante la prima amministrazione Trump , negli ultimi anni la pubblicazione ha dovuto fare i conti con un calo degli abbonamenti. Il Post ha offerto riscatti a centinaia di giornalisti e redattori e ha anche licenziato personale esterno alla redazione, anche prima dei massicci tagli di mercoledì, poiché il giornale non è riuscito a invertire la rotta sotto la guida di Will Lewis, la scelta di Bezos per la carica di CEO, iniziata a gennaio 2024”.

“Il sidacato di categoria ha dichiarato mercoledì in una nota che il giornale ha perso circa 400 dipendenti negli ultimi tre anni. “Continuare a licenziare personale non farà altro che indebolire il giornale, allontanare i lettori e indebolire la missione del Post”. L’organizzazione ha affermato di “opporsi fermamente” a ulteriori licenziamenti e che migliaia di lettori hanno scritto ai dirigenti dell’azienda per protestare contro i tagli di personale. “Se Jeff Bezos non è più disposto a investire nella missione che ha caratterizzato questo giornale per generazioni e a servire i milioni di persone che dipendono dal giornalismo del Post, allora il Post merita un amministratore che lo faccia.”