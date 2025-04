L’inchiesta sugli ultras di Milan e Inter finisce in prima pagina sul Washington Post: “Lavoravano per la mafia”

“La criminalità organizzata era nel business multimiliardario del calcio italiano prima dell’interesse dei fondi americani e degli stati del Golfo Persico”

L’inchiesta sugli ultras di Milan e Inter finisce sulla prima pagina del Washington Post. Sul quotidiano americano la storia di Bellocco, Ferdico, Beretta, Boiocchi e Lucci.

L’articolo in prima pagina sul Washington Post ripercorre l’inchiesta che ha portato all’arresto di diversi esponenti del mondo ultras milanese.

“I gruppi di tifosi in Italia conosciuti come “ultras” sono allo stesso tempo un’identità politica, un business e la parte più rumorosa di uno stadio. I loro leader sono diventati importanti intermediari di potere, capitalizzando la quasi religiosità che circonda le squadre più famose d’Italia. Alcuni ultras hanno forgiato connessioni con l’élite politica; altri sono diventati potenti trafficanti di droga.

Bellocco e Beretta (ultras Inter, ndr) erano diventati figure influenti nella città più ricca d’Italia, fiorendo nel nesso di ricchezza lecita e illecita. Ciò che pochi sapevano era che due uomini lavoravano per la mafia italiana trasformando tutto, dalla vendita di biglietti al business delle birre, in un flusso di entrate per la criminalità organizzata.

L’indagine avrebbe stabilito che anche la leadership ultras dell’altra grande squadra della città rivale storica dell’Inter, l’AC Milan, lavorava per la mafia.

Mentre il calcio italiano si trasformava in un business multimiliardario, attirava una nuova gamma di interessi finanziari, dagli stati del Golfo Persico ai finanzieri americani. Si è scoperto che il crimine organizzato era già dentro il business. Vedendo uno sport inondato di denaro, la mafia è venuta alla ricerca di un pezzo dell’azione: scalping biglietti, gestione di concessioni e parcheggio dello stadio e vendita di merchandise della squadra. Gli ultras, con la loro influenza di lunga data e le connessioni nei club, così come la loro reputazione per la violenza, erano il canale della mafia.

Anche se i gruppi criminali non si sono infiltrati negli spogliatoi o hanno compromesso i risultati, dicono gli investigatori, hanno sviluppato linee di comunicazione con giocatori, allenatori e altri funzionari della squadra — una sorprendente collisione dei due mondi.

La mafia si era insinuata in altre squadre di alto livello. Nel 2018, gli investigatori italiani hanno scoperto che i mafiosi si erano infiltrati nel gruppo ultra della Juventus di Torino, un’altra delle squadre più famose d’Europa, sequestrando grandi quantità di entrate dalla vendita di biglietti.

