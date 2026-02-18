Marotta: “Basta con Bastoni, è una pagina che ha lasciato amarezza. Non sono scettico sui fondi”

A Sky: "Se le due milanesi sono di proprietà straniere, significa che se non fossero arrivate la situazione sarebbe stata ancora peggiore"

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima della partita di Champions contro il Bodo

Sulle pieghe del campo

“Innanzitutto non ci addentriamo nella polemica. È un manto erboso che ha delle problematiche, è un sintetito di vecchia generazione, però dobbiamo adeguarci anche a questa situazione”

Chiusa la questione Bastoni, dopo le sue parole?

“Non voglio più aggiungere nulla, è una pagina che ha lasciato amarezza. Chiudiamola, pensiamo a questa partita e speriamo che le italiane riescano a superare il turno”

Sui fondi delle proprietà delle squadre italiane

“Innanzitutto il nostro è un calcio che è in un processo involutivo in termini di risultati e anche di qualità e appeal. La presenza dei fondi è arrivata in un momento difficile. Se immaginiamo che le due milanesi sono di proprietà straniere, significa che se non fossero arrivate la situazione sarebbe stata ancora peggiore. È cambiato il modello, ma io non sono scettico”

C’è l’idea di riportare a casa Stanković?

“Devo dire che è un figlio d’arte e sta facendo molto bene, noi abbiamo un diritto di ricompra e non lo abbiamo messo a caso. Abbiamo due anni davanti, quindi è prematuro e poi valuteremo il da farsi”