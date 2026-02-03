Carnevali interviene in difesa dell’Inter: “Stop ai tifosi dell’Inter a Sassuolo? Mi fa incazzare, perdiamo opportunità di incasso”

Il possibile divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri, dopo i fatti di Cremona, non è andato giù al dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali da sempre vicino a Beppe Marotta presidente dell’Inter.

Le parole di Carnevali

Le parole di Carnevali a Gianluca Rossi Tv:

“È una cosa che mi fa incazzare molto. Per noi, come società, è un’opportunità per fare degli incassi, in quanto la sostenibilità è data anche da questo. Per colpa di un deficiente dobbiamo chiudere e non dare la possibilità agli altri tifosi dell’Inter.

La nostra non è identificata come curva, la chiamiamo Tribuna Nord perché ha una visibilità straordinaria: non è come San Siro, che i tifosi li mandano in terzo anello e non vedi la partita. Diamo un servizio top, da noi non è mai successo un incidente e ora non diamo la possibilità ai tifosi dell’Inter di venire.

Si deve cambiare un pochettino. Si parla di rovina del calcio: questo è anche rovina del calcio.”

2.2.2026

Conosco Giovanni #Carnevali da quasi 40 anni e non parla mai a vanvera. Il suo inatteso sfogo in vista di #SassuoloInter mi fa temere che molti interisti per colpa dell’idiota di Cremona la partita non potranno vederla dal vivo. Speriamo non sia così! pic.twitter.com/PhWkWAZcwG — Gian Luca Rossi (@gianlucarossitv) February 2, 2026

Nel frattempo, è arrivato il comunicato del Sassuolo sulla momentanea sospensione della vendita dei biglietti per Sassuolo-Inter:

“Il Sassuolo Calcio comunica che la vendita dei biglietti per la gara Sassuolo-Inter, valida per la 24ª giornata di Serie A Enilive, è momentaneamente sospesa, in attesa di eventuali determinazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

La società renderà noti tempi e modalità di vendita con successiva comunicazione ufficiale.”