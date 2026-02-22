Beukema la resurrezione: stacco imperioso e porta il Napoli in vantaggio (il suo secondo gol col Napoli)

Atalanta-Napoli si sblocca e a firmare il vantaggio è Beukema: al minuto 18, inserimento perfetto su punizione battuta da Gutierrez (difesa dell’Atalanta che marca più o meno come un colabrodo) e colpo di testa vincente che non lascia scampo al portiere. Non segnava da Fiorentina-Napoli, finita 1-3 grazie anche ai gol di De Bruyne su rigore e Højlund.

Esce così da un periodo complicato. Sta giocando per la solita emergenza difensiva. E dalle difficoltà, com’è noto, nascono le opportunità.

GOOAAL!!! Passiamo in vantaggio con SAAM BEUKEEMAAA 💪💙#AtalantaNapoli 0-1 pic.twitter.com/7YW2lRmTVQ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 22, 2026

In carriera non è mai stato un bomber puro, ma il vizio del gol lo ha sempre avuto. Paradossalmente, l’ultima stagione, probabilmente la sua migliore sotto il profilo delle prestazioni, si era chiusa senza reti e con appena due assist. Eppure, da quando è professionista, almeno un paio di gol a stagione li ha quasi sempre garantiti.

Resta memorabile soprattutto l’annata da nove reti con il Go Ahead Eagles in seconda divisione olandese, il suo record personale, un exploit che ancora oggi rappresenta il picco realizzativo della sua carriera.