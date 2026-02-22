Atalanta-Napoli 0-1, Beukema porta avanti gli azzurri al diciottesimo (LIVE)
Azzurri avanti dopo un quarto d'ora di partita grazie allo stacco imperioso di Beukema sulla punizione di Gutierrez
Il Napoli affronta l’Atalanta, incontro valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Sfida di alta classifica al Gewiss Stadium, importante per entrambe non perdere il cammino di vetta in attesa anche del risultato della Roma. Conte decide di lanciare Alisson Santos dal primo minuto al posto di Politano a completare il reparto offensivo insieme a Vergara ed Hojlund. Tornano dal primo minuto anche Mazzocchi e Gutierrez sulle fasce mentre Juan Jesus occupa lo spazio centrale nel terzetto difensivo, McTominay ancora fuori. Palladino risponde con Zalewski e Sulemana alle spalle di Kristovic preferito a Scamacca come punta centrale. Azzurri chiamati a essere protagonisti per continuare la corsa verso la prossima Champions League. Start del match alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo, incontro in chiaro su Dazn, unica piattaforma di streaming per la sfida.
29′ Rischio per gli azzurri! Cross dalla destra di Sulemana, palla che prende un effetto particolare e Milinkovic decide di mettere in angolo e lo fa con l’aiuto della traversa
25′ Check del Var per un possibile contatto ai danni di Pasalic nell’area del Napoli, dopo un minuto di controllo però il direttore di gara fa proseguire senza conseguenze
22′ Alisson Santos aveva trovato il raddoppio dopo una transizione verticale perfetta di tutta la squadra, il brasiliano però era in fuorigioco
18′ Punizione perfetta di Gutierrez a tagliare fuori la difesa bergamasca e stacco perfetto di Beukema per battere Carnesecchi. Napoli avanti dopo diciotto minuti e alla prima vera occasione!
16′ Ottimo lavoro di Hojlund che protegge un pallone sull’out destro dell’area avversaria e Scalvini lo falcia regalando punizione agli azzurri da ottima posizione
12′ Prima conclusione per gli azzurri, tiro alle stelle di Beukema da fuori area dopo una buona lavorazione del pallone sulla fascia opposta
8′ Atalanta in possesso palla in questi primi minuti, già diversi cross nell’area difesa da Milinkovic, Napoli che attende per colpire in velocità
4′ Subito ritmi altissimi, sarà chiave chi riuscirà a gestire meglio il pressing avversario
1′ Inizia il match!
Le formazioni ufficiali di Atalanta e Napoli
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic. All. Palladino
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte