Atalanta-Napoli, l’Aia (Rocchi): “Arbitraggio non coerente di Chiffi, sarebbe stato più corretto concedere il gol”
Marco Giordano su X riporta l'interpretazione dell'associazione arbitri: il presunto fallo di Hojlund su Hien è un episodio al limite, si tratta comunque di decisioni di campo
Durante il match tra Atalanta e Napoli, terminato 2-1 per la Dea, agli azzurri è stato annullato un gol di Gutierrez per un contatto (ritenuto fallo dall’arbitro Chiffi) precedente tra Hojlund e Hien.
Scrive il giornalista Marco Giordano su X:
L’Aia (Associazione arbitri italiani) ritiene errori di campo quelli commessi nell’arco della partita Atalanta-Napoli, individuando una lettura non coerente dell’arbitro Chiffi, mentre meno responsabilità vengono attribuite al Var Aureliano. Per l’Aia il contatto Hojlund-Hien non è calcio di rigore, mentre il fallo di Hojlund su Hien è un episodio al limite, con l’interpretazione più corretta che sarebbe stata quella di concedere il gol al Napoli.
Poi ovviamente se ne parlerà nell’inutile trasmissione Open Var.