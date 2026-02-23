Home » Approfondimenti » Palazzo e Var

Atalanta-Napoli, l’Aia (Rocchi): “Arbitraggio non coerente di Chiffi, sarebbe stato più corretto concedere il gol”

Marco Giordano su X riporta l'interpretazione dell'associazione arbitri: il presunto fallo di Hojlund su Hien è un episodio al limite, si tratta comunque di decisioni di campo

Hojlund Atalanta-Napoli Assurdo gol annullato a Gutierrez Hojlund Hien

Cm Bergamo 22/02/2026 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Rasmus Hojlund-Isak Hien

Durante il match tra Atalanta e Napoli, terminato 2-1 per la Dea, agli azzurri è stato annullato un gol di Gutierrez per un contatto (ritenuto fallo dall’arbitro Chiffi) precedente tra Hojlund e Hien.

Scrive il giornalista Marco Giordano su X:

L’Aia (Associazione arbitri italiani) ritiene errori di campo quelli commessi nell’arco della partita Atalanta-Napoli, individuando una lettura non coerente dell’arbitro Chiffi, mentre meno responsabilità vengono attribuite al Var Aureliano. Per l’Aia il contatto Hojlund-Hien non è calcio di rigore, mentre il fallo di Hojlund su Hien è un episodio al limite, con l’interpretazione più corretta che sarebbe stata quella di concedere il gol al Napoli. 

Poi ovviamente se ne parlerà nell’inutile trasmissione Open Var.

Correlate