Anche in Scozia il Var fa danni: “Se non è all’altezza, aboliamolo, gli arbitri si rendono ridicoli da soli”

L'ex calciatore dei Rangers Ally McCoist: "Chi si occupa del Var è semplicemente incapace". Ha poi analizzato tre episodi dubbi del campionato scozzese.

Che il Var stia facendo sfracelli è un dato di fatto. E le lamentele arrivano anche dalla Scozia, dove l’ex calciatore dei Rangers Ally McCoist, ha chiesto l’abolizione del Var dopo aver definito “assolutamente orribile” l’arbitraggio in Scozia nel fine settimana. Ne scrive The Scottish Sun.

“I Rangers hanno perso punti a Livingston, mentre il Celtic è stato sconfitto in casa dall’Hibernian; a beneficiarne maggiormente sono stati gli Hearts, che hanno portato il loro vantaggio a quattro punti a dieci partite dalla fine. Tuttavia, il tema principale sollevato da McCoist è stato l’arbitraggio, da lui definito “inetto”. L’ex attaccante chiede che il Var venga abolito perché, a suo dire, gli arbitri “si stanno mettendo in imbarazzo”. Intervenendo a talkSport, ha dichiarato: “Ragazzi, se l’arbitro commette un errore, si può accettare, può sbagliare. Ma se qualcuno si siede a rivedere la partita otto o nove volte e continua a sbagliare, che possibilità abbiamo?” Ha poi aggiunto: “Guardate chi si occupa del nostro Var: sono semplicemente incapaci, non sono all’altezza. Dobbiamo sbarazzarcene, perché si stanno mettendo in imbarazzo.”

Episodio numero uno: “il fallo su Mikey Moore dei Rangers, caduto dopo un contrasto con Cammy Kerr. L’arbitro Ryan Lee ha lasciato proseguire e l’addetto al Var, David Dickinson, non è intervenuto, nonostante le immagini mostrassero un contatto falloso”.

Episodio numero due: “il cartellino rosso inflitto al difensore del Celtic, Auston Trusty, per condotta violenta dopo aver reagito contro Jamie McGrath, che gli aveva trattenuto la maglietta”.

Episodio numero tre: “l’espulsione di Richard King del St Mirren per un episodio lontano dal pallone con Callum Slattery del Motherwell. King ha reagito quando Slattery gli ha trattenuto la maglietta, ma il contatto è apparso minimo, se non addirittura inesistente, prima che il centrocampista cadesse a terra tenendosi il volto”.