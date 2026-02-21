Alisson Santos, Conte lo lancia a Bergamo dal primo minuto (non è mai stato titolare in stagione con lo Sporting)

Alisson Santos, Conte si affida a lui. Il tecnico del Napoli – incredibilmente considerato un allenatore restio alle innovazioni – continua a cambiare il suo Napoli per provare a far fronte ai tanti infortuni di questa stagione. Santos ha segnato alla Roma, è stato decisivo con il gol del 2-2 e ha infiammato il Maradona con i suoi strappi. Non ha mai giocato da titolare in questa stagione, mai nello Sporting. È uno spaccapartite, domani invece sarà schierato dal primo minuto. Agirà con Vergara alle spalle di Hojlund, Politano torna sulla fascia, in quella posizione piace di più a Conte.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Dopo il provvidenziale gol del 2-2 segnato contro la Roma entrando dalla panchina, la specialità della casa, Alisson Santos si prepara a esordire dal primo minuto contro l’Atalanta. Sì, il tecnico del Napoli sta pensando seriamente di lanciarlo dal primo minuto nella formazione che domani sfiderà a Bergamo la squadra di Palladino, imbattuta nel 2026 e protagonista di una super serie di sei vittorie e due pareggi.

McTominay dovrebbe saltare anche la Dea e così bisogna scovare nuove idee e guizzi. Tutti devono dare una mano. Meglio ancora se Santos.

Ha portato punti alla squadra e avvalorato il suo ingaggio, in prestito dallo Sporting Lisbona con diritto di riscatto (17 milioni). Il futuro sarà scritto a tempo debito, ora Ali ha un presente da costruire: domani a Bergamo, dicevamo, potrebbe e anzi dovrebbe andare in scena la sua prima partita da titolare dopo il primo colpo italiano. Che settimana. Agirà nel tandem di trequartisti alle spalle di Hojlund insieme con Vergara, riportato a destra dopo le due a sinistra con il Como e la Roma. Ripristinato il mood dei giocatori a piede invertito che tanto piace a Conte e soprattutto, almeno in teoria, aumentato il tasso offensivo della squadra. A maggior ragione senza McTominay e con Politano che potrebbe a tornare a tutta fascia destra.