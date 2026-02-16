Alisson Santos, l’elogio di A Bola: “Una vera risorsa per il Napoli, ha dato spettacolo per 20 minuti”

Il quotidiano portoghese: "Ha esordito in Serie A segnando in un momento importante. Alla fine della partita, ha ricevuto complimenti da Conte e i tifosi".

Alisson Santos ha segnato il gol del 2-2 contro la Roma all’esordio in Serie A e alla sua seconda presenza con la maglia del Napoli. Il brasiliano è arrivato dallo Sporting Lisbona a gennaio in prestito con diritto di riscatto.

A Bola scrive:

Alisson Santos, rinforzo invernale, si è rivelato una vera risorsa per il Napoli, che si è assicurato un prezioso pareggio. In un elettrizzante spettacolo di 20 minuti contro la Roma di Gasperini, Santos ha mostrato il suo coraggio con accelerazione, dribbling e un gol, galvanizzando i tifosi. Dopo aver segnato due gol nella sua prima partita, in allenamento congiunto col Giugliano, e aver segnato anche il rigore nei quarti di finale di Coppa Italia con il Como, ora ha disputato la sua seconda partita ufficiale in Italia e ha esordito in Serie A segnando, in un momento importante. Alla fine della partita, l’ala brasiliana ha ricevuto diversi complimenti da Antonio Conte, ma anche dai tifosi e dalla stampa italiana. L’unico obiettivo rimasto al Napoli è la qualificazione alla prossima Champions League.