Sinner l’anti-bamboccione, a 15 anni si incordava le racchette da solo per risparmiare (VIDEO)

È stato ragazzino e spiantato pure Jannik Sinner. C’è stato un periodo – già raccontatissimo, per la verità – in cui l’attuale numero 1-2 del mondo del tennis era talento puro e poco altro. Aveva 15 anni, si allenava a Bordighera con Piatti e faceva la vita dell’atleta fuori sede. Supertennis ha pubblicato sui social un servizio di allora: Sinner gli apre le porte di casa dove vive in condivisione con altre due ragazzini, mostra la sua stanza, il cucinino abitabile, il letto “pure comodo”, e la scrivania “dove a volte scrivo gli allenamenti, anche cose di scuole. I libri sono lì, sotto il tennis”.

È un video della categoria “da mostrare in tutte le scuole”, ma soprattutto a moltissimi genitori. Ad un certo punto fa vedere alla giornalista la macchina per incordare che ha sul bancone della stanzetta: “Mi sono reso conto che spendevo un po’ troppo solo per le racchette. Ho guardato su internet e ho trovato questa macchina che costa anche 6-700 euro ma alla fine se incordi due racchette al giorno spendi molto meno”.

“Se guardo fuori da casa mia ci sono le montagne, qui non ci sono. A casa si sta meglio, non devi cucinare, non devi fare la spesa. Ma piano piano faccio 18 anni, quindi è normale…”, dice ad un certo punto. Il resto della storia è risaputa: quando perdeva chiamava a casa e la mamma al telefono non perdeva tempo in moine: “Ora vado che ho da lavorare”. Il contesto era quello.

Una piccola lezioncina per tutti i “genitori curling”, che spazzando via gli ostacoli dal cammino che percorrono i figli pensano di fargli un favore.