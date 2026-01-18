Real Madrid, calciatori sconvolti dai fischi del Bernabeu: Vinicius piange nel tunnel e Mbappè lo consola – VIDEO

Il Real Madrid è tornato in Liga questo sabato affrontando il Levante, ma l’atmosfera al Santiago Bernabéu è stata tutt’altro che trionfale. Dopo una settimana in cui la squadra ha perso due titoli in tre giorni e cambiato allenatore, i tifosi hanno accolto i Blancos con fischi incessanti per tutta la partita. I più colpiti? Vinicius e Bellingham. Le pressioni madridiste non scherzano per niente. Lo riporta Cadena Cope.

I calciatori del Real (e Vinicius) sconvolti dall’atteggiamento del Bernabeu

Riporta Cadena:

Il Real Madrid ha affrontato il Levante in Liga dopo una settimana convulsa in cui ha perso due titoli in tre giorni (Supercoppa di Spagna e Coppa del Re) e cambiato allenatore (da Xabi Alonso a Arbeloa). La squadra è stata accolta al Santiago Bernabéu con fischi incessanti, durati per tutto il match e alla fine dello stesso, nonostante la vittoria per 2-0. I giocatori sono rimasti scossi, anche se lo avevano previsto.

Tre sono le parole che definiscono lo stato d’animo di dirigenza e squadra: tristezza, sorpresa e delusione.

«Se si applaude solo nei momenti di gloria, ma ci si dissolve nella sconfitta, allora non sei mai stato uno di noi», è una frase fatta propria dello spogliatoio e che sta circolando sui social.

Il più scosso? Vinicius.

Tifosi piuttosto occasionali

I calciatori erano stati avvisati di cosa poteva accadere, ma pensavano che la protesta si sarebbe limitata all’inizio della partita, per far sentire il malessere verso la situazione della squadra, e non per tutti i 90 minuti. Non si aspettavano di avere la sensazione di giocare in trasferta, con fischi costanti, e che al di là della Grada Fan (la curva del Bernabeu, ndr) nessuno applaudisse o incoraggiasse.

Delusione perché si parte dal presupposto che il pubblico paghi e possa esprimersi liberamente, ma c’è la sensazione che i tifosi siano presenti solo quando le cose vanno bene.