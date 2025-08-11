Lookman ha già respinto i 5 milioni di ingaggio offerti dal Napoli che ora potrebbe tornare all’assalto (Gazzetta)

Arrivano novità sul caso Lookman che vede coinvolti al momento Inter, Atalanta e il giocatore stesso. Ma occhio al Napoli, sempre sullo sfondo e sempre più mina vagante, soprattutto dopo aver incassato i 25 milioni di euro dall’Atletico Madrid per Raspadori (ufficialità arrivata nel pomeriggio). A seguire gli ultimi aggiornamenti da Gazzetta.it.

Lookman, il Napoli può inserirsi e fare il colpaccio: le ultime

“Ademola Lookman ha lasciato il buen retiro in Portogallo e ora si trova nella sua abitazione londinese per allenarsi da solo dopo la rottura con l’Atalanta. È questa la novità di giornata di una telenovela il cui finale sembra ancora lontano. Anche se oltre l’1 settembre (giorno di chiusura del mercato) non si potrà fisiologicamente andare”.

I 25 milioni incassati da Raspadori possono aiutare

“L’Atalanta rischia di rimanere con il cerino in mano. Perché pensare di ricomporre (anche a livello ambientale) con l’attaccante è impresa ardua malgrado si tratti di un patrimonio importante. Ma anche nella ricca Premier difficilmente si investono così tanti soldi per un 28enne (li compirà il 20 ottobre), senza dimenticare che Lookman – ora sotto contratto fino al 2027 – vuole solo l’Inter. Tanto da avere già respinto un’offerta del Napoli anche più vantaggiosa per lui (5 milioni di ingaggio). Però a Bergamo tendono giustamente il punto. L’Inter per contro aspetta in riva al fiume e proprio il Napoli – in attesa di offerte dall’estero congrue e gradito al giocatore – potrebbe sparigliare le carte. Soprattutto ora che ha incassato 25 milioni dall’Atletico per Raspadori. Costringendo l’Inter a rilanciare o a mollare definitivamente il colpo per quella che sarebbe la ciliegina sulla torta. Che però rischierebbe di togliere spazio a Bonny e Pio Esposito, dietro alla ThuLa”.

