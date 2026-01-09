Osimhen rischia di danneggiare la Nigeria con il suo carattere difficile, si parla più del litigio con Lookman che dei suoi gol

Victor Osimhen al centro di polemiche. Dopo la discussione in campo con Ademola Lookman in Coppa d’Africa contro il Mozambico, si teme che l’attaccante nigeriano del Galatasaray possa essere ricordato più per i suoi comportamenti borderline, che per il suo talento.

Il temperamento di Osimhen rischia di essere un problema

Il Guardian scrive:

Victor Osimhen è il talismano, la punta di diamante dell’attacco della Nigeria. Ma l’attenzione sul 27enne questa settimana è caduta meno sul suo talento e più sul suo comportamento. Il temperamento di Osimhen, mostrato in un battibecco con il suo compagno di squadra Ademola Lookman, ha conquistato i titoli dei giornali. Il primo grande battibecco pubblico di Osimhen è stato nel 2022, con l’ex attaccante della Nigeria e del Monaco Victor Ikpeba, ora commentatore esperto del canale televisivo SuperSport, che criticò ha criticato la prestazione di Osimhen ai playoff per il Mondiale 2022, dicendo che sprecava troppe palle gol. Il giocatore non la prese bene e scrisse su Instagram in nigeriano “Persona inutile”. Fu duramente criticato per la mancanza di rispetto verso Ikpeba.

L’allenatore della Nigeria, Éric Chelle, che ha il compito di garantire che Osimhen rimanga calmo in Marocco, è convinto che lo scontro con Lookman sarà gestito internamente. Emmanuel Amuneke, che lo ha allenato nell’Under 17 della Nigeria e ha lavorato con lui e Lookman come assistente in Nazionale, ritiene che Osimhen sia una persona che solo quando ti avvicini a lui, puoi capirla davvero: «Non è che sia una persona cattiva. Ha il carattere di una persona che vuole vincere. Ci sono sempre problemi all’interno di una squadra. Ho avuto il privilegio di conoscere Lookman. È una persona di una mentalità aperta a cui piace relazionarsi con le persone. Abbiamo bisogno di personaggi diversi nella nostra squadra per avere successo». La determinazione di Osimhen di vincere la Coppa d’Africa non è in dubbio. Per avere successo, la Nigeria ha bisogno di lui per mostrare le prodezze che lo ha reso, al Napoli nel 2023, il primo giocatore africano a diventare capocannoniere della Serie A. Ma serve anche un comportamento esemplare.