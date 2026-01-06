Osimhen litiga con Lookman che gli risponde: «Bro, hai già segnato due gol!» (Video)

È successo in Nigeria-Mozambico, in quel momento si era sul 3-0 e Lookman non l'ha passata all'ex Napoli. Poi Ademola nel post-partita: «Victor è un fratello, nulla intacca il nostro legame»

Coppa d’Africa 2025, ottavi di finale tra Nigeria e Mozambico (poi finita 4-0 per i biancoverdi). L’ex Napoli Osimhen, autore di due gol, non ha nascosto il suo fastidio quando Lookman non gli ha passato la palla (già si era sul 3-0 ndr), scatenando un breve alterco prima di essere sostituito al 70′. Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Dal labiale, il significato dovrebbe essere stato: «È un gioco di squadra, stammi a sentire!» a cui Lookman avrebbe risposto: «Bro, hai segnato due gol, ne hai avuti due». Quando è stato sostituito, Osimhen è andato direttamente negli spogliatoi senza sedersi in panchina.

La lite tra Osimhen e Lookman in Nigeria-Mozambico – VIDEO

Dopo la partita, Lookman ha poi parlato così:

Sull’episodio di tensione con Victor Osimhen e sul loro rapporto

«Victor è il nostro protagonista principale. È un attaccante di alto livello, essenziale per ciò che stiamo costruendo qui. Certo, questi momenti accadono nel calcio, ma non intaccano minimamente il nostro legame.»

Sullo spirito di squadra e sull’atteggiamento della Nigeria nel torneo

«Scendo in campo per la maglia e per i miei fratelli. Che io segni o no, la squadra viene sempre prima di tutto. Il fuoco di Victor, la sua fame, è ciò che ci spinge tutti, e ci aiutiamo a vicenda per raggiungere un livello superiore. Non lasciamo che le emozioni prendano il sopravvento. Rispettiamo la decisione e continuiamo a spingere su ciò che viene dopo.»