Niente Napoli né Roma: alla fine Raspadori ha scelto l’Atalanta (e ora chi lo sente Gasp?)

Moretto e Di Marzio su X. Il calciatore avrebbe rifiutato la proposta della Roma e scelto Bergamo a titolo definitivo. Affare da 25 milioni di euro

La Roma (e un po’ il Napoli) resta col proverbiale cerino in mano. Giacomo Raspadori tornerà sì in Italia, ma se ne va all’Atalanta di Palladino. Non si hanno notizie di Gasperini, la famiglia è preoccupata per le reazioni del tecnico giallorosso.

Raspadori all’Atalanta: i dettagli

Scrive Moretto su X:

Raspadori torna in Italia e va all’Atalanta. Il calciatore ha detto No alla Roma. Nelle ultime ore l’Atalanta ha accelerato la trattativa con l’Atletico Madrid e ha raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo. La cifra finale si aggira sui 20/23 milioni di euro.

E ancora Di Marzio:

L’Atalanta ha raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per l’arrivo di del calciatore a titolo definitivo. Affare da 25 milioni di euro, con la formula presentata dall’Atalanta che ha convinto gli spagnoli ad accettare.