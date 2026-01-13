Antonio Conte e il Napoli sono una sola cosa (Corsport)

Il corriere dello Sport tesse l’elogio di Antonio Conte, del suo rapporto con la squadra e del suo ruolo di condottiero.

Antonio Conte e il Napoli sono una sola cosa: lo stesso corpo, la stessa anima, la stessa irriducibile forza. La notte di San Siro è stata folle: due volte sotto, due volte testa a testa, la furia dopo il rigore, l’inevitabile espulsione dopo l’exploit contro arbitro e quarto uomo, e per finire la festa meritata.

Adesso però il condottiero sarà costretto ad abbandonare la panchina almeno domani contro il Parma e poi si saprà oggi con il responso del giudice sportivo, a causa dell’espulsione rimediata a San Siro.

Domani, dicevamo, Conte non ci sarà. Ma è come se ci fosse: a guidare la squadra in campo sarà il vice Stellini, una garanzia, tecnicamente l’allenatore in panchina nella notte scudetto di maggio contro il Cagliari. Il Napoli è abituato a tutto, a qualsiasi difficoltà: non conosce ostacoli come il suo allenatore, non s’è mai arreso alle difficoltà di un’incredibile serie di infortuni e coincidenze sfortunate e non lo farà con il Parma. Questa è una certezza. È l’orgoglio di San Siro.