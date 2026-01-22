Neres ha una lesione al tendine d’achille. Potrebbe operarsi e restare fermo due mesi (non è ancora deciso)

Ore di ansia per David Neres e per il Calcio Napoli. Il brasiliano si è fermato dopo la mezz’ora giocata contro il Parma (subentrò e venne sostituito nel secondo tempo) e poi non è più rientrato. Da quel che emerge, il brasiliano avrebbe una lesione al tendine d’achille e sarebbe in attesa di un consulto specialistico per studiare in maniera ulteriormente approfondita la risonanza e stabilire il da farsi. Le strade come al solito sarebbero due: o quella conservativa, oppure il ricorso al trattamento chirurgico. Nel caso in cui Neres dovesse essere operato, dovrebbe stare fuori un paio di mesi e quindi rientrare in primavera. La decisione sarà presa in questi giorni dopo il consulto. Al momento non è ipotizzabile quale delle due strade abbia più probabilità di essere seguita.

Ovviamente non ci voleva. Neres è stato il protagonista della rinascita della squadra di Conte dopo la sconfitta del Bologna. È stato in stagione il volto di vittorie importanti contro Inter e Atalanta per non parlare della Supercoppa. Sarebbe un brutto colpo, l’ennesimo, per il Calcio Napoli