Napoli-Verona, le formazioni ufficiali: Conte schiera Lang, Buongiorno e Gutierrez

Panchina cortissima con Meret (che torna), Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara. Per Ambrosino affaticamento muscolare

Confermate le indiscrezioni della vigilia. Antonio Conte fa tre cambi rispetto alla Lazio: giocano Buongiorno, Gutierrez e Lang. L’olandese al posto di Neres, Gutierrez al posto di Spinazzola e Buongiorno sostituisce Juan Jesus (qui elogiato da Fabio Caressa). Ambrosino nemmeno in panchina per affaticamento muscolare. Si gioca alle 18.30.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Valentini, Bella Kotchap; Bradaric, Niasse, Gagliadini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti

Il Napoli ha la panchina corta, ci sono Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara.

