Napoli-Verona, le formazioni ufficiali: Conte schiera Lang, Buongiorno e Gutierrez
Panchina cortissima con Meret (che torna), Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara. Per Ambrosino affaticamento muscolare
Napoli-Verona, le formazioni ufficiali: Conte schiera Lang, Buongiorno e Gutierrez
Confermate le indiscrezioni della vigilia. Antonio Conte fa tre cambi rispetto alla Lazio: giocano Buongiorno, Gutierrez e Lang. L’olandese al posto di Neres, Gutierrez al posto di Spinazzola e Buongiorno sostituisce Juan Jesus (qui elogiato da Fabio Caressa). Ambrosino nemmeno in panchina per affaticamento muscolare. Si gioca alle 18.30.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Valentini, Bella Kotchap; Bradaric, Niasse, Gagliadini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti
Il Napoli ha la panchina corta, ci sono Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara.