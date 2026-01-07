Caressa: «Juan Jesus quando è andato via dalla Roma, sembrava l’osso per il brodo»

Il Napoli di Antonio Conte tra qualche ora scenderà nuovamente in campo. Gli azzurri giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Verona di Paolo Zanetti. Conte terrà fuori Juan Jesus perché è diffidato e quindi va preservato per la sfida con l’Inter. Ormai è lui il titolare. Oggi giocherà Buongiorno.

Conte riempi di complimenti Juan Jesus e Conte

Il noto giornalista di Sky Sport Sport ha rilasciato queste dichiarazioni sul proprio canale YouTube:

«Conte merita assolutamente il massimo rispetto, e non solo come allenatore. Qualcuno potrà dire che si lamenta sempre, ma tutto questo fa parte della sua comunicazione. Ma alcune cose vanno dette. Un uomo che cambia se stesso, che non si ferma sulle sue convinzioni, che riesce a modificarsi in base all’ambiente in cui si trova e che trova delle soluzioni pensate ed applicate con il col lavoro alle difficoltà, è un vincente, un fuoriclasse».

Le parole di Caressa su Juan Jesus:

«Sembrava un giocatore finito quando è andato via dalla Roma, l’osso per il brodo, non è una bella espressione, ma voglio usarla proprio perché Juan Jesus gioca da anni anche 10-15 partite a campionato da titolare con grande titolarità. Tutto questo vuol dire che anche la preparazione atletica permette ai giocatori di esprimersi al meglio».