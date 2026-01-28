Napoli-Chelsea 2-3, sconfitta con grande onore per gli uomini di Conte che finiscono fuori dalla Champions. Rileggi qui la partita.

Finisce con una sconfitta contro il Chelsea, la doppietta di Joao Pedro nel secondo tempo condanna gli azzurri ad uscire dalla Champions. Inglesi che hanno avuto molte energie dalla panchina mentre Conte come al solito ha avuto pochi cambi a disposizione

Ultima giornata di League Phase per il Napoli, che vedono le loro chance di qualificazione aggrappate ad un lumicino. Conte per la sfida contro la sua ex squadra si affida agli stessi undici di Torino, ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez. Davanti confermati Vergara, Elmas e Hojlund oltre a McTominay che gioca nonostante qualche acciacco rimediato nella rifinitura. Gli azzurri per qualificarsi al prossimo turno avranno bisogno innanzitutto di vincere e poi sperare in qualche incastro di risultati delle altre squadre sempre a quota otto punti o leggermente sopra. Gli inglesi rispondono con la formazione che ha dato fin ora maggiori certezze a Rosenior subentrato da poco, parte dalla panchina la stella Cole Palmer, attorno a lui anche diversi rumors riguardo un possibile interesse del Manchester United.

95′ Finisce così! Napoli che perde per 2-3 con grande onore ed è fuori dalla Champions League

94′ Ultimi sgoccioli di gara, Napoli sempre in avanti ma Sanchez ancora riesce a parare su Lukaku da dentro il centro dell’area

91′ Mischia in area inglese dopo una punizione dalla trequarti, batti e ribatti ma Sanchez riesce a chiudere in qualche modo

90′ Cinque minuti di recupero

87′ Napoli che prova ad impiegare le ultime energie per trovare un gol disperato

83′ Joao Pedro realizza la doppietta personale in diagonale! L’attaccante brasiliano viene servito da Palmer in area e batte di nuovo Meret, potrebbe essere la parola fine al match

81′ Entrano Beukema e Lukaku, fuori Spinazzola ed Elmas

80′ Si prepara Lukaku vicino alla panchina di Conte, all-in dell’allenatore leccese

75′ Ancora a terra Di Lorenzo e altro intervento dello staff medico

73′ Entra anche Garnacho al posto di Estevao, obiettivo inseguito a lungo l’anno scorso dopo l’addio di Kvara

70′ Napoli che torna a ruggire insieme al Maradona, iniziativa di Spinazzola sulla destra e Caicedo chiude in angolo

66′ Conte mette fuori Juan Jesus e inserisce Gutierrez al suo posto

62′ Napoli stordito dopo il gol del pareggio dei londinesi, arrivato in un momento di gestione

60′ Pareggio del Chelsea con Joao Pedro! Grande gol del brasiliano che batte Meret da fuori area con una fucilata nell’angolo alto

58′ Rosenior inserisce anche Gittens e Chalobah al posto di Malo Gusto e Santos, si sbilancia Rosenior

54′ Napoli attento a non concedere nulla ai blues che chiaramente hanno maggiori energie da inserire dalla panchina

49′ Chelsea che ha maggiorato la pericolosità offensiva con Palmer al posto di Neto, azzurri che aspettano guardinghi per sfruttare altre occasioni

46′ Nessun cambio per gli azzurri mentre Rosenior inserisce Cole Palmer

Inizia il secondo tempo

48′ Finisce il primo tempo al Maradona, azzurri avanti fin ora con i gol di Vergara ed Hojlund in rimonta

45′ Tre minuti di recupero al Maradona

42′ Altra azione perfetta degli azzurri e Hojlund la ribalta! Spinazzola serve Elmas sulla corsa e cross basso dove si avventa Hojlund da gran rapace e batte Sanchez con l’aiuto del palo

38′ altra occasione per Vergara, giro palla del Napoli vicino l’area blues, poi la sfera arriva a Vergara che calcia da fuori. Palla al lato non di molto

33′ Gol magnifico di Vergara! Inserimento in area del centrocampista, ruleta per sbarazzarsi di James e tocco dolce a superare Sanchez. Gol meritato per il migliore in campo fin ora

29′ Occasione per Di Lorenzo! Il capitano degli azzurri fa tutto da solo e con uno scavetto salta tutta la difesa avversaria e prova da posizione defilata, Sanchez chiude in angolo

27′ Altra occasione per gli inglesi, Pedro Neto brucia Olivera e poi Meret e l’uruguagio chiudono in qualche modo

25′ Altro angolo dalla destra per gli azzurri, James salva in area un pallone che poteva essere pericoloso

22′ Grande risposta degli azzurri che ci credono e chiudono i blues nella loro metà campo. C’è voglia nonostante la montagna da scalare

19′ Rigore di Fernandez impeccabile, Meret intuisce ma non può nulla sul tiro molto angolato

16′ Punizione battuta forte da Reece James, e tocco di mano di Juan Jesus. Colpo volontario e punito anche con un giallo

12′ Napoli che inizia a far girare il pallone con maggiore continuità, Vergara di nuovo pare aver iniziato con personalità

9′ Rientra il giocatore scozzese, sospiro di sollievo

8′ Pasticcio del Chelsea che rischia in zona difensiva, poi McTominay viene toccato duro dall’altro lato del campo e deve essere curato. Primi minuti di apprensione

3′ Subito gioco fermo per uno scontro di gioco che ha coinvolto Di Lorenzo, il capitano è rimasto a terra per un paio di minuti ma si rialza dolorante al fianco

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Chelsea

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior