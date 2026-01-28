Napoli-Chelsea, formazioni: c’è McTominay anche se acciaccato, nel Chelsea Estevao in campo e Garnacho in panca
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior