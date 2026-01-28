Napoli-Chelsea, formazioni: c’è McTominay anche se acciaccato, nel Chelsea Estevao in campo e Garnacho in panca

Conte: «Domani abbiamo bisogno del Maradona. Se Spalletti ci ha definito ex campioni d’Italia, ci ha mancato di rispetto»

In conferenza: «Infortuni, quello che è accaduto quest'anno ha dell'inspiegabile. E al peggio non c'è mai fine. Sta passando sotto silenzio quel che stiamo facendo in emergenza. Contro la Juventus risultato bugiardo. Mai dominati quest'anno, da nessuno»