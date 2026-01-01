Il Telegraph: una sola vittoria nelle ultime sette partite. Ma anche gli incontri che ha avuto con City e Juventus. Le polemiche sull'utilizzo dei calciatori e sulla ricaduta di Palmer

Maresca sarà felice del divorzio col Chelsea: ci sono il City e l’ombra di Mendes sul suo cambio di atteggiamento

Scrive il Telegraph:

Dopo 12 mesi che avevano riportato la qualificazione in Champions e due trofei (Conference League e Mondiale per club), il Chelsea ha brindato al 2026 separandosi dall’allenatore Enzo Maresca.

Al Chelsea, ricorda il Telegraph, gli allenatori non durano molto. Sono già quattro gli allenatori che hanno abbandonato dall’ingresso di Todd Boehly.

L’addio di Maresca è definito turbo.

Il Telegraph scrive che i primi malumori sono arrivati a novembre, il suo turn-over è finito sotto il fuoco incrociato delle polemiche.

Alla fine di quel mese, un pareggio in dieci uomini 1-1 contro l’Arsenal era stato annunciato come prova che i Blues potevano competere per il titolo.

Il Telegraph scrive:

Le fonti ritengono che Maresca sarà privatamente felice che sia tutto finito e c’è certamente chi ritiene che stesse cercando una via d’uscita da Stamford Bridge, nonostante insistesse a dire che era innamorato della squadra e dei tifosi (che lo hanno fischiato nell’ultimo match, ndr).

Il Telegraph scrive dell’arrivo di Jorge Mendes nella vita di Maresca.

È diventato cliente del super-agente Jorge Mendes, e ha optato per un cambio di look dopo la sconfitta col Leeds: addio tuta del club in favore di un look più elegante che non presentava il distintivo del Chelsea.

Ma non è solo questo. Il nodo è il collegamento col Manchester City.

È emerso che, come da contratto, Maresca è stato obbligato a dire al club che ha tenuto colloqui con i rappresentanti del City e della Juventus in ottobre e dicembre.

Fonti di Stamford Bridge affermano che il Chelsea è stato informato che Maresca avrebbe interrotto i colloqui su altri club se gli fosse stato consegnato un nuovo contratto migliorato, ma il club ha respinto la proposta. C’è la sensazione che la questione sia diventata una distrazione indesiderata all’interno del club e della squadra, così come fuori.

Alcuni di coloro che conoscono Maresca, credono che voglia tornare al City come successore di Pep Guardiola, anche se si domanda se sarebbe saggio per lui sostituire direttamente lo spagnolo avendo già lavorato come suo assistente proprio al City.

Non sarà Maresca domenica 4 gennaio sulla panchina del Chelsea il giorno del match contro il Manchester City.

Sarebbe stato molto imbarazzante scrive il quotidiano inglese.

Maresca non ha risposto alle domande dei cronisti dopo il 2-2 dell’altro giorno col Bournemouth. Motivazione ufficiale: non stava bene.

Secondo alcuni, semplicemente non voleva rispondere alle domande sul risultato.

Prosegue il Telegraph:

qualunque sia la verità, la gestione dei media da parte di Maresca ha indubbiamente causato tensioni e contribuito ad accelerare la sua partenza, insieme a una pessima serie di risultati.

È stato dopo la vittoria sull’Everton – l’unica vittoria in campionato del Chelsea nelle ultime sette partite – che Maresca ha affermato che le 48 ore di vigilia del match gioco erano state le peggiori della sua esperienza con i Blues e ha detto che non aveva sentito il sostegno del club.

Si sono susseguiti rumors secondo cui l’affermazione criptica era stata fatta a seguito di un’osservazione al campo di allenamento Cobham del Chelsea sulle sostituzioni di Maresca e sull’impiego di Malo Gusto come numero 10 nella sconfitta di Champions League con l’Atalanta.

Maresca si è sempre rifiutato di chiarire le sue affermazioni.

Scrive il quotidiano:

Non ci sono prove che Maresca abbia violato il protocollo medico o abbia esagerato con l’utilizzo dei giocatori e/o la gestione dei minuti, ma si dice che l’aggravamento dell’infortunio all’inguine di Cole Palmer contro il Bayern Monaco abbia causato preoccupazioni nel club. Gli estranei credono che il commento post-Everton di Maresca sia stato il risultato del fatto che ne aveva semplicemente avuto abbastanza del modo in cui il Chelsea lavora e di dover rispondere ai proprietari e ai direttori sportivi del club.

Come ormai di consuetudine, il proprietario Behdad Eghbali – affiancato dai direttori sportivi del Chelsea – si è diretto dritto verso lo spogliatoio dopo il deludente pareggio 2-2 con il Bournemouth.

Come spesso accade, è sempre una questione di risultati. Una vittoria nella ultime sette partite, è a 15 punti dall’Arsenal capolista.