Maresca fischiato da una parte dello Stamford Bridge, alla dirigenza del Chelsea non è passato inosservato

Dopo il pareggio 2-2 contro Bournemouth e gli ultimi risultati che non hanno convinto appieno, il futuro di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea è in bilico.

Il Telegraph scrive:

I dubbi sul futuro di Enzo Maresca si sono intensificati. Alcuni settori dello stadio lo hanno fischiato dopo il pareggio con il Bournemouth a Stamford Bridge, e questo ha messo ulteriormente alla prova il rapporto dell’italiano con la proprietà del Chelsea. Maresca ha dato ai giocatori due giorni di riposo in vista della partita di domenica contro il Manchester City. Ha registrato solo una vittoria in sette partite di Premier League e la squadra sta ora vacillando nella corsa per la qualificazione alla Champions. La prospettiva che venga esonerato nei prossimi giorni sembra improbabile, ma il match contro il City di domenica potrebbe ancora cambiare le cose.

Scrive il Telegraph :

“Maresca è abituato a lanciare ogni tanto qualche granata e nascondere la mano ma questa volta potrebbe esplodergli in faccia. Il tecnico italiano è entrato in collisione con la proprietà del Chelsea quando ha risposto a una domanda sul calciatore Malo Gusto. Ha detto che sono state le peggiori 48 ore della sua permanenza nel club a causa della mancanza di supporto. Maresca si è poi rifiutato di tornare ulteriormente sull’argomento. Ma, soprattutto, non ha fatto nulla per spiegare, ritrattare o mascherare le sue parole”.

“Secondo diverse indiscrezioni, Maresca sarebbe stufo di dare continue spiegazioni alla proprietà. Crede di non godere della massima fiducia. Il tecnico italiano, pur avendo la possibilità di farlo, non ha smentito questo scenario nel corso della conferenza stampa per presentare il match di Carabao Cup contro il Cardiff. Anzi, ha ribadito quanto sia stato chiaro e di non avere nulla da aggiungere”.