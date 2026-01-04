Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte boccia Lang e conferma Elmas, Juan Jesus preferito a Buongiorno
Spazio ai titolarissimi della Supercoppa. Spinazzola c'è. Lucca nemmeno in tribuna, per lui influenza. Sarri punta su Noslin centravanti (il castigatore della Coppa Italia dello scorso anno)
Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte boccia Lang e conferma Elmas, Juan Jesus preferito a Buongiorno
Sono state ufficializzate le formazioni di Lazio-Napoli: ecco le scelte dei due allenatori. Lorenzo Lucca e Antonio Vergara non faranno parte del match. Per Lucca stato influenzale. Per Vergara lieve affaticamento muscolare.
𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬 👊 powered by @easportsfcit
🆚 @OfficialSSLazio
🏆 #SerieAEniLive
🏟️ Stadio Olimpico
🕘 12:30 CET
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/mTktL9rxar
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 4, 2026
Ecco le scelte di Sarri che punta su Noslin centravanti (il castigatore della Coppa Italia dello scorso anno), anche perché non ha altro: Castellanos lo hanno venduto.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
Conte invece ha schierato:
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte