Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte boccia Lang e conferma Elmas, Juan Jesus preferito a Buongiorno

Spazio ai titolarissimi della Supercoppa. Spinazzola c'è. Lucca nemmeno in tribuna, per lui influenza. Sarri punta su Noslin centravanti (il castigatore della Coppa Italia dello scorso anno)

Sono state ufficializzate le formazioni di Lazio-Napoli: ecco le scelte dei due allenatori. Lorenzo Lucca e Antonio Vergara non faranno parte del match. Per Lucca stato influenzale. Per Vergara lieve affaticamento muscolare.

Ecco le scelte di Sarri che punta su Noslin centravanti (il castigatore della Coppa Italia dello scorso anno), anche perché non ha altro: Castellanos lo hanno venduto.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

Conte invece ha schierato:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

 

