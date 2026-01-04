Lazio, mercato aperto e Lotito fa subito il Superenalotto: vende Castellanos e Guendouzi e porta a casa 57 milioni
La Befana è arrivata in anticipo per i conti della Lazio: cedere Castellanos al West Ham per 30 milioni è un colpaccio. Il francese al Fenerbahce. Certo ora dovrebbe anche comprare
Lazio, mercato aperto e Lotito fa subito il Superenalotto: vende Castellanos e Guendouzi e porta a casa 57 milioni
Claudio Lotito ci sa fare, poi magari non piacerà ai tifosi della Lazio ma è un presidente col fiuto per gli affari. La Lazio ha finalmente la possibilità di fare mercato sia in entrata che in uscita e lui ovviamente che fa? Vende subito. E piazza due affaroni. Vende il Taty Castellanos (uno che non segna nemmeno con le mani) in Premier per 30 milioni: al West Ham. E addirittura mette a segno il colpaccio Guendouzi che se na va in Turchia al Fenerbahce per 27 milioni. La Befana è arrivata in anticipo per le casse della società.
Leggi anche: Quando Lino Banfi sconfessò Lotito: «Era tifoso della Roma e ce l’aveva con gli arbitri»
Ecco cosa scrive la Gazzetta:
Dopo Castellanos, pure Guendouzi. Il mercato sbloccato, con il via libera alla possibilità di fare acquisti senza limitazioni, rischia di cominciare con due cessioni eccellenti per la Lazio. La prima (Castellanos al West Ham per 30 milioni) si è già consumata, la seconda potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, con Matteo Guendouzi che è molto vicino a trasferirsi al Fenerbahce.
Anche in questo caso, come nell’operazione che ha portato Castellanos in Premier, l’affare è stato imbastito nel giro di poche ore. E si è subito arrivati a un passo dalla fumata bianca. L’accordo pieno non c’è ancora, sia del giocatore con il club turco sia di quest’ultimo con la Lazio. Ma manca davvero poco per cui è possibile che l’intesa venga raggiunta nelle prossime ore. Il Fenerbahce ha infatti messo sul piatto un contratto di cinque anni a 4 milioni a stagione per il giocatore (che alla Lazio ha uno stipendio annuo di 2,5 milioni), l’offerta per la Lazio è invece di 27 milioni (25 come parte fissa più 2 di bonus facilmente raggiungibili). La società romana acquistò il centrocampista francese nell’estate del 2023 per 14 milioni (uno per il prestito della prima stagione, altri 13 per il riscatto dell’anno successivo).
Per i biancocelesti adesso c’è l’obbligo di portare a Formello non una, ma due mezzali. E di farlo anche in fretta. Le trattative calde sono quelle per il giocatore del Bologna Fabbian e per l’atalantino Samardzic.