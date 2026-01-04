La Befana è arrivata in anticipo per i conti della Lazio: cedere Castellanos al West Ham per 30 milioni è un colpaccio. Il francese al Fenerbahce. Certo ora dovrebbe anche comprare

Lazio, mercato aperto e Lotito fa subito il Superenalotto: vende Castellanos e Guendouzi e porta a casa 57 milioni

Claudio Lotito ci sa fare, poi magari non piacerà ai tifosi della Lazio ma è un presidente col fiuto per gli affari. La Lazio ha finalmente la possibilità di fare mercato sia in entrata che in uscita e lui ovviamente che fa? Vende subito. E piazza due affaroni. Vende il Taty Castellanos (uno che non segna nemmeno con le mani) in Premier per 30 milioni: al West Ham. E addirittura mette a segno il colpaccio Guendouzi che se na va in Turchia al Fenerbahce per 27 milioni. La Befana è arrivata in anticipo per le casse della società.

Leggi anche: Quando Lino Banfi sconfessò Lotito: «Era tifoso della Roma e ce l’aveva con gli arbitri»

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Dopo Castel­la­nos, pure Guen­douzi. Il mer­cato sbloc­cato, con il via libera alla pos­si­bi­lità di fare acqui­sti senza limi­ta­zioni, rischia di comin­ciare con due ces­sioni eccel­lenti per la Lazio. La prima (Castel­la­nos al West Ham per 30 milioni) si è già con­su­mata, la seconda potrebbe con­cre­tiz­zarsi nelle pros­sime ore, con Mat­teo Guen­douzi che è molto vicino a tra­sfe­rirsi al Fener­ba­hce.

Anche in que­sto caso, come nell’ope­ra­zione che ha por­tato Castel­la­nos in Pre­mier, l’affare è stato imba­stito nel giro di poche ore. E si è subito arri­vati a un passo dalla fumata bianca. L’accordo pieno non c’è ancora, sia del gio­ca­tore con il club turco sia di quest’ultimo con la Lazio. Ma manca dav­vero poco per cui è pos­si­bile che l’intesa venga rag­giunta nelle pros­sime ore. Il Fener­ba­hce ha infatti messo sul piatto un con­tratto di cin­que anni a 4 milioni a sta­gione per il gio­ca­tore (che alla Lazio ha uno sti­pen­dio annuo di 2,5 milioni), l’offerta per la Lazio è invece di 27 milioni (25 come parte fissa più 2 di bonus facil­mente rag­giun­gi­bili). La società romana acquistò il cen­tro­cam­pi­sta fran­cese nell’estate del 2023 per 14 milioni (uno per il pre­stito della prima sta­gione, altri 13 per il riscatto dell’anno suc­ces­sivo).

Per i bian­co­ce­le­sti adesso c’è l’obbligo di por­tare a For­mello non una, ma due mez­zali. E di farlo anche in fretta. Le trat­ta­tive calde sono quelle per il gio­ca­tore del Bolo­gna Fab­bian e per l’ata­lan­tino Samar­d­zic.