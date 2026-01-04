Lazio-Napoli 0-2, il nuovo anno inizia con tre punti firmati da Spinazzola e Rrahmani. Rileggi qui la partita.
Il Napoli trionfa per 0-2 all'Olimpico contro la Lazio nel primo match del 2026. I gol di Spinazzola e Rrahmani nel primo tempo, mentre nel finale molto teso vengono espulsi Noslin, Marusic e Mazzocchi. Quarto 2-0 di fila per gli azzurri che non mollano le zone di vertice
Il Napoli affronta la Lazio nel primo match del 2026 e valido anche per la diciottesima giornata di Serie A. Conte conferma gli stessi uomini della vittoria contro la Cremonese. Juan Jesus sempre preferito a Buongiorno ed Elmas ancora confermato nel tridente al posto del deludente Lang, forse sul piede di partenza. Dall’altro lato invece Sarri deve fare a meno di Castellanos in procinto di partire in direzione Londra, sponda West Ham. Quindi al centro dell’attacco biancoceleste ci sarà Noslin da falso nueve e Cancellieri e Zaccagni ai suoi lati. Tre punti di vitale importanza all’Olimpico per rimanere in scia del Milan che ha vinto contro il Cagliari e in attesa dell’altro big match tra Inter e Bologna di questa sera.
95′ Finisce così! Lazio-Napoli 0-2 e prima vittoria del 2026!
93′ Ultimi minuti con poco da dire all’Olimpico
91′ Cinque minuti di recupero
90′ Lazio che chiude in nove e Napoli in dieci mentre Guendouzi prende una traversa clamorosa sugli sviluppi di una punizione
88′ Espulsi anche Mazzocchi e Marusic! I due dopo un contrasto di gioco vengono alle mani, Conte il primo che prova a dividerli ma nulla da fare. Massa estrae il rosso per entrambi
86′ Ultimi due cambi per Conte, dentro Lang e Ambrosino. Fuori Hojlund ed Elmas
84′ Napoli in controllo ora, Lazio che si è demoralizzata dopo l’espulsione
81′ Noslin espulso! Era già stato ammonito nel parapiglia precedente, ora ha sgambettato Buongiorno
79′ Conte chiama fuori Spinazzola e Rrahmani. Dentro Gutierrez e Buongiorno
77′ Cross di Mazzocchi dalla destra e colpo di testa di Elmas, palla fuori non di molto e da ottima posizione
74′ Fase di partita con la Lazio più in palla, alzata anche la pressione
69′ Ammoniti i due che avevano fatto scattare la rissa mentre Neres portato dallo staff medico vicino alla panchina per le cure necessarie. Conte conlude anche il primo cambio con Mazzocchi che prende il posto di Neres
68′ Intanto parapiglia incredibile tra Noslin e Rrahmani, tutto il Napoli poi intorno al giocatore della Lazio
67′ Neres molto dolorante e costretto ad uscire
63′ Gila regala in maniera ingenua un altro corner agli azzurri
60′ Neres prova a sgusciare in area in mezzo a tre, ci riesce e calcia a giro. Il suo tiro però è murato
56′ Napoli sempre in costruzione veloce per creare occasioni tra le linee
53′ Hojlund entra in area, sposta il pallone e calcia di potenza. Palla sull’esterno della rete
51′ Fase molto concitata, Lazio che sta dando il tutto per tutto per rientrare in partita
49′ Napoli che ha iniziato come aveva chiuso, subito alta intensità
46′ Nessun cambio per le due squadre in avvio della seconda frazione
Inizia il secondo tempo
48′ Fine primo tempo all’Olimpico e azzurri avanti di due reti
47′ Elmas guadagna un’altra punizione preziosa
46′ Tre minuti di recupero. McTominay si è rialzato e può continuare, sospiro di sollievo per ora
44′ McTominay ancora a terra e apprensione per lo scozzese. Conte nel frattempo manda a scaldare Lang
42′ Primo giallo del match ed è per Zaccagni che travolge McTominay
37′ Altra iniziativa sulla destra per gli azzzurri, cross di Neres e colpo di testa di Elmas. Traversa piena colpita dal macedone
36′ Lazio che ora risponde con rabbia sportiva
34′ Gol convalidato dopo un rapido check del Var
32′ Rrahmani raddoppia per il Napoli! Punizione pennellata di Politano e stacco perfetto del kosovaro su cui Provedel non può nulla
31′ Punizione sulla trequarti biancoceleste per fallo di mano di Noslin
28′ Altro corner conquistato dal Napoli, sempre sulla fascia destra
26′ Continua a diuluviare a Roma, pallone che sempre meno viene giocato con raziocinio
22′ Elmas aveva fatto una grande giocata saltando un uomo sulla sinistra, ma poi Noslin l’ha chiuso in ripiego e ha guadagnato anche punizione in suo favore
21′ Lazio che alza il pressing per non far ragionare gli azzurri
18′ Azzurri che ora provano ad aspettare la Lazio per colpire in contropiede
16′ Napoli che ora viaggia con grande entusiasmo
13′ Grande giocata di Politano sulla destra, dopo una serie di finte mette al centro dove arriva Spinazzola tutto solo, l’esterno al volo batte Provedel. Napoli avanti!
11′ Neres sempre l’uomo che crea scompiglio nella retroguardia avversaria, da lui nascono le azioni più pericolose
8′ Lazio che risponde con una giocata rapida sulla destra, palla per Noslin che colpisce di testa ma Di Lorenzo chiude
5′ Primo corner della gara ed è per il Napoli. Cross pennellato verso il centro dove McTominay colpisce e la sfera finisce di poco alta sulla traversa
3′ Napoli partito con grande piglio, subito in possesso continuo del pallone
1′ Inizia il match!
Le formazioni ufficiali di Lazio e Napoli
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte