Lazio-Napoli 0-2, il nuovo anno inizia con tre punti firmati da Spinazzola e Rrahmani. Rileggi qui la partita.

Il Napoli trionfa per 0-2 all'Olimpico contro la Lazio nel primo match del 2026. I gol di Spinazzola e Rrahmani nel primo tempo, mentre nel finale molto teso vengono espulsi Noslin, Marusic e Mazzocchi. Quarto 2-0 di fila per gli azzurri che non mollano le zone di vertice

Il Napoli affronta la Lazio nel primo match del 2026 e valido anche per la diciottesima giornata di Serie A. Conte conferma gli stessi uomini della vittoria contro la Cremonese. Juan Jesus sempre preferito a Buongiorno ed Elmas ancora confermato nel tridente al posto del deludente Lang, forse sul piede di partenza. Dall’altro lato invece Sarri deve fare a meno di Castellanos in procinto di partire in direzione Londra, sponda West Ham. Quindi al centro dell’attacco biancoceleste ci sarà Noslin da falso nueve e Cancellieri e Zaccagni ai suoi lati. Tre punti di vitale importanza all’Olimpico per rimanere in scia del Milan che ha vinto contro il Cagliari e in attesa dell’altro big match tra Inter e Bologna di questa sera.

95′ Finisce così! Lazio-Napoli 0-2 e prima vittoria del 2026!

93′ Ultimi minuti con poco da dire all’Olimpico

91′ Cinque minuti di recupero

90′ Lazio che chiude in nove e Napoli in dieci mentre Guendouzi prende una traversa clamorosa sugli sviluppi di una punizione

88′ Espulsi anche Mazzocchi e Marusic! I due dopo un contrasto di gioco vengono alle mani, Conte il primo che prova a dividerli ma nulla da fare. Massa estrae il rosso per entrambi

86′ Ultimi due cambi per Conte, dentro Lang e Ambrosino. Fuori Hojlund ed Elmas

84′ Napoli in controllo ora, Lazio che si è demoralizzata dopo l’espulsione

81′ Noslin espulso! Era già stato ammonito nel parapiglia precedente, ora ha sgambettato Buongiorno

79′ Conte chiama fuori Spinazzola e Rrahmani. Dentro Gutierrez e Buongiorno

77′ Cross di Mazzocchi dalla destra e colpo di testa di Elmas, palla fuori non di molto e da ottima posizione

74′ Fase di partita con la Lazio più in palla, alzata anche la pressione

69′ Ammoniti i due che avevano fatto scattare la rissa mentre Neres portato dallo staff medico vicino alla panchina per le cure necessarie. Conte conlude anche il primo cambio con Mazzocchi che prende il posto di Neres

68′ Intanto parapiglia incredibile tra Noslin e Rrahmani, tutto il Napoli poi intorno al giocatore della Lazio

67′ Neres molto dolorante e costretto ad uscire

63′ Gila regala in maniera ingenua un altro corner agli azzurri

60′ Neres prova a sgusciare in area in mezzo a tre, ci riesce e calcia a giro. Il suo tiro però è murato

56′ Napoli sempre in costruzione veloce per creare occasioni tra le linee

53′ Hojlund entra in area, sposta il pallone e calcia di potenza. Palla sull’esterno della rete

51′ Fase molto concitata, Lazio che sta dando il tutto per tutto per rientrare in partita

49′ Napoli che ha iniziato come aveva chiuso, subito alta intensità

46′ Nessun cambio per le due squadre in avvio della seconda frazione

Inizia il secondo tempo

48′ Fine primo tempo all’Olimpico e azzurri avanti di due reti

47′ Elmas guadagna un’altra punizione preziosa

46′ Tre minuti di recupero. McTominay si è rialzato e può continuare, sospiro di sollievo per ora

44′ McTominay ancora a terra e apprensione per lo scozzese. Conte nel frattempo manda a scaldare Lang

42′ Primo giallo del match ed è per Zaccagni che travolge McTominay

37′ Altra iniziativa sulla destra per gli azzzurri, cross di Neres e colpo di testa di Elmas. Traversa piena colpita dal macedone

36′ Lazio che ora risponde con rabbia sportiva

34′ Gol convalidato dopo un rapido check del Var

32′ Rrahmani raddoppia per il Napoli! Punizione pennellata di Politano e stacco perfetto del kosovaro su cui Provedel non può nulla

31′ Punizione sulla trequarti biancoceleste per fallo di mano di Noslin

28′ Altro corner conquistato dal Napoli, sempre sulla fascia destra

26′ Continua a diuluviare a Roma, pallone che sempre meno viene giocato con raziocinio

22′ Elmas aveva fatto una grande giocata saltando un uomo sulla sinistra, ma poi Noslin l’ha chiuso in ripiego e ha guadagnato anche punizione in suo favore

21′ Lazio che alza il pressing per non far ragionare gli azzurri

18′ Azzurri che ora provano ad aspettare la Lazio per colpire in contropiede

16′ Napoli che ora viaggia con grande entusiasmo

13′ Grande giocata di Politano sulla destra, dopo una serie di finte mette al centro dove arriva Spinazzola tutto solo, l’esterno al volo batte Provedel. Napoli avanti!

11′ Neres sempre l’uomo che crea scompiglio nella retroguardia avversaria, da lui nascono le azioni più pericolose

8′ Lazio che risponde con una giocata rapida sulla destra, palla per Noslin che colpisce di testa ma Di Lorenzo chiude

5′ Primo corner della gara ed è per il Napoli. Cross pennellato verso il centro dove McTominay colpisce e la sfera finisce di poco alta sulla traversa

3′ Napoli partito con grande piglio, subito in possesso continuo del pallone

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Lazio e Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte