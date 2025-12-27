Quando Lino Banfi sconfesso Lotito: «Era tifoso della Roma e ce l’aveva con gli arbitri»

Lino Banfi, grande tifoso della Roma, ha raccontato un aneddoto particolare riguardante il presidente della Lotito. In un’intervista rilasciata qualche anno fa alla Gazzetta dello Sport, grande tifoso della Roma, ha raccontato un aneddoto particolare riguardante il presidente della Lazio , Claudio

Lino Banfi su Lotito romanista

«Quando ancora non era il presidente della Lazio veniva a vedere la Roma. Ricordo che si sedeva sempre vicino a noi questo signore che ce l’aveva con gli arbitri. Poi chiesi: ‘Ma chi è?’. Mi dissero che aveva un’impresa di pulizie e che si chiamava Claudio Lotito. Ogni volta pensavo ‘mamma mia, ma sempre vicino a questo dobbiamo stare?’. Poi col tempo siamo diventati amici ed è venuto anche a recitare una parte nell’Allenatore nel Pallone 2.

Non lo so se veniva a gufare o a vedere la Roma. Ma posso dire che era romanista perché quando la Roma segnava lo vedevo: era felice. E poi gli è servito essere tifoso della Roma perché a forza di stare vicino a me e a Carlo Verdone – che siamo plurilaureati e abbiamo insegnato latino in tutte le scuole d’Italia – ha imparato i latinismi. Io e Carlo urlavamo agli arbitri ‘stronzus’, ‘stronzorum’ e allora piano piano Lotito ha appreso».