Lang, Fenerbahce e Galatasaray non si sono avvicinati alle richieste del Napoli (Romano)

Il Napoli ha bisogno di vendere per poter fare mercato nei reparti dove è in difficoltà, ma al momento le offerte non soddisfano il club

Il calciomercato del Napoli comincia anche se il club azzurro non potrà fare mercato se non ha parametro zero. Tante le voci di questi giorni che coinvolgono principalmente Lucca e Lang

Calciomercato Napoli

A fare il punto è l’esperto di mercato Fabrizio Romano dal proprio canale Youtube, che chiarisce la situazione legata a Noa Lang e agli interessi di Fenerbahce e Galatasaray:

«Non dimentichiamo il discorso di Noa Lang, vedremo se i club turchi riusciranno eventualmente a convincere il Napoli perché ad oggi non si sono ancora avvicinati alle richieste e poi c’è anche Nkunku che ad oggi vuole restare al Milan, il Fenerbahce continua a insistere dietro le quinte a sperare alla possibilità».

Potrebbe interessarti: Manna: «Lucca e Lang sono due giocatori che abbiamo voluto fortemente, non abbiamo mai detto che siano in uscita. Avranno le loro possibilità»

Secondo quanto aveva riportato il giornalista sportivo turco Yağız Sabuncuoğlu su X:

Il Galatasaray ha avviato le trattative ufficiali con il procuratore di Noa Lang, giocatore del Napoli.