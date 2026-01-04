Manna: «Lucca e Lang sono due giocatori che abbiamo voluto fortemente, non abbiamo mai detto che siano in uscita. Avranno le loro possibilità»

Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Lazio-Napoli. Ecco le sue parole.

L’intervista di Manna

Tre clean sheet prima di questa gara, sono tutti numeri importanti. Da quel 22 novembre, con la famosa partita contro l’Atalanta, sembra quasi che sia partito un ciclo nuovo per il Napoli. Come lo commenta?

«No, abbiamo trovato un assetto diverso in un momento di emergenza, di estrema emergenza. Adesso stiamo ottenendo risultati che prima non c’erano, quindi bisogna continuare e dare continuità di prestazione, e i risultati saranno una conseguenza naturale».

Facciamo il punto sull’attacco del Napoli anche in chiave mercato. Sappiamo che Lucca è corteggiato da molti club in Italia. Considerando che i tempi per il rientro di Lukaku sembrano dilatati, il Napoli potrebbe cercare un’altra punta, o rimarrà in bilico fino all’ultimo?

«I tempi di Romelu non si sono dilatati, sono sempre stati lunghi. Ci vuole pazienza, e lo avremmo aspettato. Sta lavorando; chiaramente, un infortunio importante comporta il rischio di recidive, quindi bisogna essere attenti e cauti nella progressione dei carichi. Come ho sempre detto, Lorenzo è un calciatore che abbiamo voluto. Oggi purtroppo non è disponibile perché è influenzato. Siamo aperti a varie soluzioni e non escludiamo nulla. Sappiamo le condizioni di mercato in cui dobbiamo operare, quindi faremo di necessità virtù e vedremo come evolve la situazione».

Buongiorno direttore. Tra campo e mercato, ci sono aggiornamenti sul futuro di Lang? Considerando anche il ritorno di Anguissa e la possibilità di inquadrare McTominay, potremmo vederlo spesso nella zona di rifinitura più che sull’ampiezza lasciata a Spinazzola?

«Io penso che sicuramente aspettiamo Frank, perché è un calciatore importante e ci è mancato molto. Scott sta dimostrando di avere le competenze e le soluzioni per fare le sue scelte. Per quanto riguarda Lang, ha giocato delle partite buone. Non ho detto che Lang è in uscita, ma che ci aspettiamo molto da lui, come è normale. È un ragazzo intelligente che sta lavorando bene e, se avrà l’opportunità, penso che la sfrutterà. Come sapete, le condizioni in cui operiamo non sono semplici, quindi vedremo come si evolverà la situazione. Sicuramente non faremo mosse tanto per fare, ma solo se migliorano davvero la squadra, perché il mercato di gennaio è rischioso».