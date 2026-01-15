Su Joao Gomes non c’è solo il Napoli, si sono inseriti anche Atletico Madrid e Manchester United

Marca: i Colchoneros vogliono sostituire Gallagher, andato al Tottenham. Il centrocampista brasiliano ha 24 anni e conta 10 presenze in Nazionale.

Joao Gomes, oltre a finire sul taccuino del Napoli, è cercato anche dall’Atletico Madrid e dal Manchester United. Il centrocampista del Wolverhampton è arrivato nel 2022 in Europa dopo aver militato nel Flamengo. I Wolves non stanno vivendo una buona stagione, anzi: sono ultimi in Premier con 7 punti, a -14 dalla salvezza.

L’Atletico si inserisce per Joao Gomes

Come riportato da Marca:

Joao Gomes è uno dei nomi messi in lista dall’Atletico per rafforzare il centrocampo dopo la partenza di Conor Gallagher al Tottenham. Ha 24 anni e conta 10 presenze con la Nazionale brasiliana. Prima di giocare in Premier League, era al Flamengo, uno dei grandi club del Brasile e una delle squadre che esporta più talenti. Ma non sarà semplice acquistarlo. Ci sono più squadre interessate a lui, come il Napoli che vuole rafforzarsi per finire la stagione nel miglior modo possibile. Così come il Manchester United.