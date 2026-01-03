Il Napoli ha vinto otto volte nelle ultime tredici gare contro la Lazio all’Olimpico

La Lazio non perde contro gli azzurri da 6 gare ufficiali tra Serie A e Coppa Italia. Terzo incontro ufficiale tra Conte e Sarri: il tecnico biancoceleste ha vinto i due precedenti.

Il Napoli domani affronterà la Lazio all’Olimpico, alle 12:30.

Lazio-Napoli, le statistiche

Sul sito del Napoli, le seguenti statistiche negli incontri tra le due squadre:

Sono 77 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma, con bilancio di 32 successi della Lazio, 25 pareggi e 20 vittorie del Napoli. Nelle ultime 13 sfide all’Olimpico tra Lazio e gli azzurri in Serie A, i biancocelesti hanno vinto solo 2 volte: 1-0 e 2-0 nel 2019-20 e nel 2020-21. Completano il bilancio 3 pareggi e 8 vittorie dei partenopei. La Lazio non perde contro gli azzurri da 6 gare ufficiali tra Serie A e Coppa Italia: bilancio di 4 vittorie e 2 pareggi nelle sfide dell’Olimpico e del Maradona.

Tra Maurizio Sarri ed Antonio Conte terzo incontro ufficiale: nei due precedenti, altrettante vittorie del mister laziale nella doppia sfida tra Juventus e Inter nella Serie A 2019/20. Tijani Noslin ha realizzato agli azzurri la sua unica tripletta da quando è in Italia: è successo nel dicembre 2024.