Il Napoli è l’unica squadra nei top 5 campionati europei imbattuta in casa nell’anno solare 2025

Lo riporta OptaPaolo. Dalla sconfitta contro la Lazio dell'8 dicembre 2024, il Napoli ha inanellato 12 vittorie e 4 pareggi.

Napoli imbattuto in casa nell’anno solare: i dettagli

Infatti, secondo quanto riportato da OptaPaolo, il Napoli, nell’anno solare 2025, è l’unica squadra dei cinque principali campionati europei – considerando solo le formazioni presenti in entrambe le stagioni – a non aver mai subito una sconfitta tra le proprie mura: 12 vittorie e 4 pareggi. Una striscia impressionante.

Neres ha risolto la “crisi” del Napoli accendendo il calumet della pace (CorSera)

Il Napoli ha battuto 3-1 l’Atalanta grazie a due gol di David Neres e al primo sigillo di Noa Lang in maglia azzurra.

Monica Scozzafava scrive sul Corriere della Sera:

“Nel gelo del Maradona è Neres ad accendere il calumet della pace, mentre Conte nella sua area tecnica va avanti e indietro nervosamente, poi l’abbraccio con Di Lorenzo e Hojlund. La doppietta del brasiliano è una risposta grande così, il primo gol di Lang e il ballo rap che i due, molto amici, simulano dalla parte di Carnesecchi è una festa che vale tre punti, e non solo. Vale la vetta ritrovata, almeno per una notte. Mai finora in Serie A, con Conte in panchina, gli azzurri avevano fatto tre gol nel primo tempo.