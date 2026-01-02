Napoli, le ultime dall’infermeria: recuperano Beukema e Olivera. Meret dovrebbe essere convocato per Napoli-Parma

Il Napoli apre il 2026 con un gennaio ad altissima intensità che può indirizzare la stagione. Ciro Troise sul Corriere del Mezzogiorno fa il punto sugli infortunati.

Napoli, il punto sugli infortunati: i dettagli

Scrive Troise:

Conte ha concesso riposo ai suoi ragazzi per il primo dell’anno dopo la doppia seduta del 31, si ricomincerà oggi a Castel Volturno a preparare la sfida contro la Lazio all’Olimpico, il primo impegno del 2026.

Recuperano Beukema ed Olivera, Meret è tornato a lavorare con i compagni, deve solo ritrovare la condizione prima di rientrare tra i convocati, al massimo per Napoli-Parma del 14 gennaio dovrebbe farcela. Sarà un gennaio da brividi con otto partite in 24 giorni, le sfide decisive in Champions League contro il Copenhagen e il Chelsea che intanto sta vivendo un cambiamento in panchina vista la rottura con Enzo Maresca. Le tre trasferte in campionato contro Lazio, Inter e Juventus avranno un peso rilevante sul cammino degli azzurri vista anche la classifica così corta nelle prime posizioni.

La situazione a centrocampo

Il rientro prima di Anguissa e poi di Gilmour fanno immaginare un futuro più sereno all’orizzonte e, infatti, dentro la complessità del mercato a saldo zero il Napoli si sta muovendo per eventuali innesti nel reparto offensivo.

Il Napoli inizierà il mercato invernale con delle operazioni in uscita: Marianucci va verso il prestito secco alla Cremonese, Ambrosino è destinato al Venezia in prestito con obbligo di riscatto.