I biglietti dei Mondiali costano troppo? La Fifa: «Ce ne hanno già chiesti più di un miliardo»

Hanno avuto oltre 500 milioni di richieste fino a un massimo di 4 biglietti. Il New York Times: "Prezzi destinati a esplodere a febbraio"

La Fifa risponde alle polemiche sul caro-biglietti dei prossimi Mondiali con un dato: afferma di aver ricevuto più di 500 milioni di richieste nel periodo di presentazione delle domande, durato un mese. La finestra si era aperta poco dopo la pubblicazione del sorteggio e del calendario dei Mondiali, consentendo ai tifosi di richiedere i biglietti per partite specifiche, in categorie specifiche, a prezzi specifici, spiega il New York Times. La Fifa effettuerà ora estrazioni casuali per ciascuna delle 104 partite dei Mondiali e assegnerà i biglietti ai richiedenti selezionati a febbraio.

La Fifa, continua il Nyt, aveva già venduto circa 2 milioni di biglietti tra ottobre e novembre, prima che il calendario fosse definito. Ne restano ancora circa 4 o 5 milioni per l’intera durata del torneo. “Le oltre 500 milioni di richieste, che probabilmente rappresentano una domanda per più di 1 miliardo di biglietti, con ogni richiesta che riguarda da 1 a 4 biglietti, suggeriscono che la Coppa del Mondo nel suo complesso è sovraffollata, anche se una ripartizione partita per partita potrebbe raccontare una storia leggermente diversa”.

Perché ovviamente c’è un’enorme richiesta per le partite degli ultimi turni e per quelle che coinvolgono squadre come Messico, Argentina, Colombia e Portogallo, e non certo per le partite tipo Capo Verde-Arabia Saudita, con biglietti che partono da circa 140 dollari.

I prezzi sono destinati a scoppiare a partire da febbraio, quando i tifosi scopriranno se le loro richieste di biglietti sono state accettate e quando milioni di richiedenti rifiutati si renderanno conto che il mercato della rivendita è ormai l’unica via per ottenerli.

La Fifa inizierà a comunicare ai tifosi i risultati dell’estrazione casuale a partire dal 5 febbraio.