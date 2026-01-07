Hojlund l’unico del Napoli nella top 100 del Cies per valore di mercato, è 33esimo
Il danese è stato valutato 92,8 milioni. Il podio è occupato da Yamal (343 milioni), Haaland (255 milioni) e Mbappé (201,3 milioni).
Il Cies (Centro Internazionale di Studi Sportivi) ha pubblicato i 100 giocatori con il valore di mercato più alto al mondo. Del Napoli, è presente Rasmus Hojlund in classifica.
Nella top 100 del Cies c’è anche Hojlund
L’attaccante danese, arrivato al Napoli quest’estate dal Manchester United, è stato valutato 92,8 milioni, posizionandosi al 33esimo posto.
Il podio è occupato da Lamine Yamal (343 milioni), Erling Haaland (255 milioni) e Kylian Mbappé (201,3 milioni).
Rispetto all’esperienza altalenante ai Red Devils, dove faticava a segnare con continuità, Hojlund sta vivendo una rinascita a Napoli. Finora è a sei reti in campionato in maglia azzurra, superando già i gol che aveva fatto con lo United lo scorso anno, ovvero quattro.