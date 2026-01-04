Hojlund dopo l’incubo Manchester United, come McTominay è rinato con l’aria di Napoli (Daily Mail)

Hojlund ha preso casa a Pozzuoli e De Laurentiis ha fissato nel suo contratto una clausola rescissoria da 74,3 milioni dal 2027. Formalmente è in prestito, ma ormai è già un giocatore del Napoli.

Hojlund sta vivendo una rinascita al Napoli: gol, prestazioni da protagonista e una nuova vita in Serie A. Dall’addio al Manchester United alla leadership sotto Conte, il giovane danese dimostra di poter essere il fulcro dell’attacco azzurro.

Il quotidiano inglese Daily Mail racconta e ricorda:

“Molto è cambiato nel mondo di Rasmus Hojlund da quando, alla fine di luglio, è uscito dagli spogliatoi del Manchester United al Soldier Field di Chicago con un impacco di ghiaccio sulla parte posteriore della gamba destra, chiedendo retoricamente ai giornalisti: «Qualcuno vuole parlarmi?».

Quella sera, Hojlund voleva lanciare un messaggio: era determinato a restare e a lottare per il suo posto a Old Trafford nonostante l’interesse del United per Benjamin Sesko, e non vedeva l’ora di confrontarsi con la concorrenza.

Il gol segnato contro il Bournemouth durante il tour estivo a Chicago sarebbe stato il suo ultimo con il club inglese.

Una settimana dopo, il Manchester United ha trovato l’accordo con l’RB Leipzig per Sesko, 73,7 milioni di sterline, e un’altra settimana più tardi Hojlund ricevette la chiamata del Napoli, dopo che Romelu Lukaku era stato escluso per cinque mesi a causa di un infortunio alla coscia in un’amichevole contro l’Olympiakos”.

Hojlund è rinato con Conte in panchina

Intanto, ecco gli sviluppi dopo i movimenti di mercato avvenuti quest’estate:

“Mentre Sesko ha faticato a incidere al Manchester United, Hojlund sta vivendo una rinascita in Italia, dove le sue prestazioni con l’Atalanta avevano convinto i Red Devils a pagare 72 milioni di sterline per lui nell’estate 2023.

Due gol con il suo piede meno forte contro la Cremonese lo scorso weekend hanno portato il totale stagionale a nove reti e tre assist. Sei gol sono arrivati in Serie A, rendendolo il terzo miglior marcatore insieme ad altri; due in Champions League e uno nella Supercoppa italiana. Quando il Napoli ha battuto il Bologna in finale in Arabia Saudita prima di Natale, Hojlund non ha potuto trattenersi.

Antonio Conte ha riconosciuto in Hojlund le qualità fisiche ideali per sostituire Lukaku. Conte ha parlato con il giocatore, così come il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. C’è stata anche una conversazione con Scott McTominay, che dall’estate 2024 è diventato una rivelazione in Italia dopo aver lasciato Old Trafford per Napoli”.

Ad Hojlund sta piacendo Napoli?

Il prestito è costato al Napoli 5,24 milioni di sterline, con obbligo di riscatto fissato a 38,46 milioni il 1° luglio se, come previsto, la squadra di Conte si qualificherà per la Champions League. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha inserito nel contratto di Hojlund una clausola rescissoria di 74,3 milioni a partire dall’estate 2027, cifra che sembra già conservativa.

Scrive il quotidiano inglese:

“Il 22enne si è ambientato bene a Napoli. Ha soggiornato inizialmente al Grand Hotel Parker e poi al De Bonart, hotel di lusso su Corso Vittorio Emanuele dove alloggiano molti nuovi acquisti del club. McTominay lo ha aiutato a integrarsi, e insieme frequentano la “brigata straniera” del club, tra cui Kevin De Bruyne e Billy Gilmour.

Hojlund ha poi preso casa a Pozzuoli, città antica sul mare a ovest di Napoli, circa a metà strada tra lo stadio Diego Armando Maradona e il centro sportivo di Castel Volturno, a 30 km di distanza. Con vista sul Golfo di Napoli e sul Tirreno, Pozzuoli gli garantisce la privacy lontano dal caos cittadino”.

Una nuova vita

Il Daily Mail chiude poi il suo articolo con queste parole:

“La decisione di Conte di passare al 3-4-2-1 e collegarlo all’ala David Neres ha dato risultati: dei 15 gol segnati dal Napoli da allora, Hojlund e Neres ne hanno realizzati 11. Quando Lukaku tornerà dall’infortunio, Hojlund sarà il punto di riferimento per guidare il Napoli nella corsa al bis dello scudetto. La squadra è terza, dietro le due squadre di Milano, prima della trasferta di domenica a Roma contro la Lazio.

Come McTominay, Hojlund sta vivendo una nuova vita in Serie A, anche se resta da chiedersi se avrebbe avuto lo stesso impatto in Premier League, dove non mancavano le opportunità. Dopo aver segnato 16 gol nella prima stagione con il Manchester United e aver vinto l’FA Cup, ha realizzato solo 10 gol nella seconda stagione”.