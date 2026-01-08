Hojlund candidato al premio Mvp di dicembre della Serie A
Insieme a lui, anche Lautaro, Pulisic, Yildiz, Vlasic e Scamacca. Quattro reti per il danese del Napoli in due doppiette contro Juventus e Cremonese.
Rasmus Hojlund è tra i sei calciatori nominati dalla Serie A per decretare il miglior giocatore del mese di dicembre.
Hojlund tra i migliori in Serie A di dicembre
Oltre al danese del Napoli, presenti anche Lautaro Martinez, Christian Pulisic, Kenan Yildiz, Nikola Vlasic e Gianluca Scamacca.
Per votare, basterà cliccare su questo sito e il “vota ora” sotto l’immagine di Hojlund.
L’attaccante è stato protagonista di quattro reti con il Napoli a dicembre: due contro la Cremonese e due contro la Juventus.
Ha avuto un ottimo impatto con la maglia del Napoli, decisamente migliore rispetto alle sue ultime stagioni al Manchester United, dove si era trasferito dall’Atalanta per circa 80 milioni.