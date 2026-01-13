Ecco Cristiano d’Arabia: Giuntoli potrebbe diventare il nuovo ds dell’Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo)
Sportmediaset: "Per Giuntoli sarebbe un'occasione di rilancio in seguito alla delusione per la chiusura dell'esperienza bianconera nel giugno 2025."
Una nuova opportunità potrebbe aprirsi all’orizzonte per Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli, questa volta lontano dalla Serie A. Dalla Saudi Pro League, infatti, arrivano segnali di interesse per il dirigente toscano, che potrebbe rilanciarsi dopo la deludente esperienza con la Juventus.
Giuntoli in Arabia? I dettagli
Riporta Sportmediaset:
Nelle ultime ore, come riportato da Orazio Accomando, è infatti diventato concreto un interessamento per il dirigente fiorentino da parte dell’Al-Nassr, la squadra che in rosa ha un altro Cristiano e parliamo ovviamente di Ronaldo. Per Giuntoli, sarebbe un’occasione di rilancio in seguito alla delusione per la chiusura dell’esperienza bianconera, arrivata nel giugno 2025.
Il quarto posto conquistato da Igor Tudor non era bastato a far scattare davvero il feeling fra Giuntoli e la Juventus, tanto che era arrivata la risoluzione contrattuale, di comune accordo, “a seguito di una valutazione congiunta delle prospettive future e reciproche esigenze”, come annunciato nel comunicato ufficiale della separazione.
Chissà che il rilancio non possa passare proprio dall’ambizioso club arabo, che in rosa può vantare anche giocatori del calibro di Joao Felix, Sadio Mané e Marcelo Brozovic. Al momento, però, l’Al-Nassr deve inseguire in campionato: dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Al-Hilal capolista, il gruppo di Jorge Jesus ora è a sette punti di distanza dalla squadra di Simone Inzaghi.