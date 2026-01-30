De Laurentiis, nessun processo a Conte anche se ha perso una decina di milioni uscendo dalla Champions
Il Corsera: per blindare i conti bisogna necessariamente piazzarsi tra le prime quattro del campionato
Conte l’allenatore dai due volti. In Serie A è un tecnico, in Europa un altro. E questo doppio standard ha nuociuto non poco al Napoli che è uscito clamorosamente dalla Champions League: trentesimo su trentasei squadre, un risultato persino imbarazzante. Ciononostante non ci sono processi, De Laurentiis (ieri in sopralluogo per stadio e centro sportivo) sostiene il tecnico e ora l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro in campionato per mettere al sicuro i conti.
Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:
Nessun processo in casa Napoli: sarebbe controproducente nel mezzo di una stagione che ha ancora da dire, ma di bilancio sicuramente: il mancato passaggio del turno ha sottratto una decina di milioni alle casse del club di De Laurentiis, solo in parte compensati dalla Supercoppa vinta in Arabia.
Per blindare i conti bisogna necessariamente piazzarsi tra le prime quattro del campionato. Conte è uno specialista, ed è la sua media punti, sia in serie A che in Premier, a certificarlo: 2,15 a partita, oltre ai trofei che custodisce in bacheca. Il vulnus della carriera dell’allenatore del Napoli è invece proprio la Champions, dove la media punti scende a 1,34.