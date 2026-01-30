De Laurentiis, nessun processo a Conte anche se ha perso una decina di milioni uscendo dalla Champions

Conte l’allenatore dai due volti. In Serie A è un tecnico, in Europa un altro. E questo doppio standard ha nuociuto non poco al Napoli che è uscito clamorosamente dalla Champions League: trentesimo su trentasei squadre, un risultato persino imbarazzante. Ciononostante non ci sono processi, De Laurentiis (ieri in sopralluogo per stadio e centro sportivo) sostiene il tecnico e ora l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro in campionato per mettere al sicuro i conti.

Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Nes­sun pro­cesso in casa Napoli: sarebbe con­tro­pro­du­cente nel mezzo di una sta­gione che ha ancora da dire, ma di bilan­cio sicu­ra­mente: il man­cato pas­sag­gio del turno ha sot­tratto una decina di milioni alle casse del club di De Lau­ren­tiis, solo in parte com­pen­sati dalla Super­coppa vinta in Ara­bia.

Per blin­dare i conti biso­gna neces­sa­ria­mente piaz­zarsi tra le prime quat­tro del cam­pio­nato. Conte è uno spe­cia­li­sta, ed è la sua media punti, sia in serie A che in Pre­mier, a cer­ti­fi­carlo: 2,15 a par­tita, oltre ai tro­fei che custo­di­sce in bacheca. Il vul­nus della car­riera dell’alle­na­tore del Napoli è invece pro­prio la Cham­pions, dove la media punti scende a 1,34.