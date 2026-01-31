Cristiano Ronaldo zoppica vistosamente scendendo dall’autobus, eppure in campo continua a segnare

Cristiano Ronaldo contro le leggi del tempo, ha segnato il suo 17esimo gol per l’Al Nassr nella vittoria per 3-0 sull’Al Kholooda venerdì, aprendo le marcature nella partita al King Abdullah Sport City Stadium di Buraydah nel round 18 della Saudi Pro League.

Ronaldo, 40 anni, ha vinto la Scarpa d’Oro della Saudi Professional League per due stagioni consecutive. Si tratta del gol 961 in carriera per l’attaccante portoghese che sta inseguendo il traguardo dei 1.000 obiettivi in ​​carriera.

In queste ore però sono diventate virali le immagini di Ronaldo che scende dal pullman dell’Al Nassr visibilmente dolorante, potremmo dire quasi zoppicante. Queste immagini hanno allertato diversi tifosi che si sono interrogati cercando di capire cosa gli stia succedendo.

Si tratta di una patologia di cui pochi erano finora a conoscenza e che è stata resa nota pochi mesi fa. Si tratterebbe di una particolare tendinite che a Ronaldo è diventata cronica dal 2014 poco prima dei Mondiali. Il giocatore infatti pare che applichi spesso del ghiaccio prima della partita per poi iniziare a giocare.

Dal punto di vista tecnico e medico la tendinosi è la sofferenza cronica dei tendini che deriva da una degenerazione della normale struttura tendinea. A differenza della tendinite che consiste per lo più in un’infiammazione vera e propria, la tendinosi è causata soprattutto dallo sforzo eccessivo del tendine sofferente. È insomma un esempio di scuola di tendinopatia da sovraccarico funzionale.