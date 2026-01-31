Cristiano Ronaldo zoppica vistosamente scendendo dall’autobus, eppure in campo continua a segnare
Hanno spaventato i tifosi le immagini di Cr7 zoppicante a causa di una tendinosi cronica che il campione portoghese si porta dietro dai Mondiali del 2014
Cristiano Ronaldo contro le leggi del tempo, ha segnato il suo 17esimo gol per l’Al Nassr nella vittoria per 3-0 sull’Al Kholooda venerdì, aprendo le marcature nella partita al King Abdullah Sport City Stadium di Buraydah nel round 18 della Saudi Pro League.
Ronaldo, 40 anni, ha vinto la Scarpa d’Oro della Saudi Professional League per due stagioni consecutive. Si tratta del gol 961 in carriera per l’attaccante portoghese che sta inseguendo il traguardo dei 1.000 obiettivi in carriera.
In queste ore però sono diventate virali le immagini di Ronaldo che scende dal pullman dell’Al Nassr visibilmente dolorante, potremmo dire quasi zoppicante. Queste immagini hanno allertato diversi tifosi che si sono interrogati cercando di capire cosa gli stia succedendo.
وصول الأسطورة #رونالدو ملعب المباراة 🙏#النصر_الخلود #SPL#دوري_روشن_السعودي
#النصر #AlNassr 💛
— رتيبان الدوسري | RTIBAN (@Rtiban1) January 30, 2026
Si tratta di una patologia di cui pochi erano finora a conoscenza e che è stata resa nota pochi mesi fa. Si tratterebbe di una particolare tendinite che a Ronaldo è diventata cronica dal 2014 poco prima dei Mondiali. Il giocatore infatti pare che applichi spesso del ghiaccio prima della partita per poi iniziare a giocare.
Dal punto di vista tecnico e medico la tendinosi è la sofferenza cronica dei tendini che deriva da una degenerazione della normale struttura tendinea. A differenza della tendinite che consiste per lo più in un’infiammazione vera e propria, la tendinosi è causata soprattutto dallo sforzo eccessivo del tendine sofferente. È insomma un esempio di scuola di tendinopatia da sovraccarico funzionale.
Tutti consigliarono a Cristiano Ronaldo di fermarsi per evitare il peggio, ma l’attaccante volle proseguire il suo percorso pur di non lasciare solo il Portogallo che due anni dopo poi avrebbe vinto gli Europei. Da quel momento in poi per qualcuno lo stile di gioco di Cristiano Ronaldo è cambiato. Da esterno offensivo a tutta fascia capace di folli dribbling e gol d’autore, a punta capace lo stesso di mostrare tutte le sue qualità ma con un’elasticità nel saltare l’uomo più limitata.