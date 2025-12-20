"Ha pubblicato una foto semi-nudo che faceva pensare 'guardatemi'. Ha 41 anni e ha muscoli in zone del corpo che molti di noi scopriamo solo quando iniziamo ad avere dolori, ad una certa età"

Il Telegraph tratta Cristiano Ronaldo come una sottospecie di divinità. Tra l’altro egli stesso – senza modestia – si comporta come tale. In particolare è presa in esame una foto pubblicata dal portoghese sui suoi social, che ha tanti messaggi sottesi.

È possibile che nessuno nella storia dell’umanità abbia amato se stesso quanto Ronaldo (Telegraph)

Scrive così il quotidiano britannico:

“Simile alla sua statua, anche se non quella strana che fa una smorfia dall’aeroporto di Madeira, Ronaldo è in piedi con le mani sui fianchi e i piedi in ciabatte chiuse di alta qualità. “Guardatemi” è il messaggio implicito, come spesso accade con gran parte delle opere di Ronaldo. […] Impossibile non restare a bocca aperta di fronte alla figura di Ronaldo, con muscoli in punti di cui la maggior parte di noi si accorge solo alla sua età, quando iniziano a far male senza motivo – anche se è impossibile non lasciarsi distrarre un po’ dalle vene che gli spuntano sulle gambe. È possibile che nessuno nella storia dell’umanità abbia amato se stesso quanto Ronaldo e, sapete cosa, è giusto. […]

Compirà 41 anni a febbraio e l’attenzione si sta spostando sempre più su cosa potrebbe fare Ronaldo quando non potrà più essere il migliore in assoluto, in qualsiasi campionato lo onori. Poi c’è la Coppa del Mondo della prossima estate, per la quale Ronaldo non è stato miracolosamente squalificato dopo che il suo cartellino rosso contro l’Irlanda, in una sconfitta nelle qualificazioni, è stato formalmente graziato dal benevolo Gianni Infantino. Le regole normali non sembrano applicarsi a Ronaldo, che continua a sfidare l’età, il declino e la modestia in ogni occasione.”