Che cosa è successo a Buongiorno? È l’ombra del gran giocatore visto in passato

Cesare – Caro Guido il Napoli getta alle ortiche una partita da vivere ad ogni costo. Sembra una caratteristica del Napoli di quest’anno. Gioca tre o quattro splendide partite. Poi si spegne come una candela. Per fortuna il black out questa volta è durato soltanto un tempo. Poi, anche con i cambi giusti, il Napoli si è riacceso. Gutierrez è bellino da vedere ma irrilevante. Spinazzola è tutt’altra musica. Noa Lang poi evanescente come sempre.

Guido – Chi legge questa rubrica, sa che molto raramente critichiamo l’arbitro. Ma questa volta non mi posso esimere. Il rigore contro il Napoli, come osservato da Marelli, è inesistente. Caso mai c’era una punizione a favore degli azzurri. E poi Rocchi ha il coraggio di tuonare contro i rigorini. Per non dire che non è andato nemmeno a rivedere il gol annullato ad Hojlund. Ma chi decide, l’arbitro o il Var? Che poi con il Verona si debba vincere anche contro l’arbitro è giusto. Ma è anche più complicato. In sintesi difficile criticare una squadra che fa quattro gol e subisce un rigore discutibile.

Cesare – Non posso darti torto. Ma il Napoli nel primo tempo non ha mai tirato in porta. E sembrava essere rimasto negli spogliatoi. Il punto è che Conte ha i giocatori contati. E non aveva alternative credibili agli uomini in campo fatta eccezione per Spinazzola. Pensare che in panchina c’era un solo attaccante e cioè Lucca. Utilizzato in uno spezzone di partita finale. Ahimè con scarsa fortuna. Conte per modificare l’impostazione è stato costretto ad inserire un tremebondo Marianucci. Che dopo una serie di incertezze difensive ha però messo una palla al bacio per Di Lorenzo che ha pareggiato il conto.

Guido – Cesare, che Marianucci abbia deluso ci sta. Non gioca mai e si capisce la sua insicurezza. Ma quello che mi ha lasciato deluso è stata la prestazione di Buongiorno. Mai autorevole, mai pulito negli interventi. L’ombra del gran giocatore che abbiamo visto in passato. Per fare un discorso più generale si impone una domanda che certamente è sulla bocca di tutti i tifosi. I due punti persi al Maradona possono addirittura pregiudicare il campionato del Napoli? La mia risposta è aspettiamo domenica per vedere che cosa accade contro l’Inter. Anche se le improvvise amnesie che quest’anno caratterizzano la squadra non consentono eccessi di ottimismo .

Milinkovic Savic – Cesare : sufficiente – Guido: sufficiente

Di Lorenzo – Cesare : Buono- Guido: Buono

Rrahmani – Cesare : Buono- Guido: Buono

Buongiorno – Cesare : Non al top – Guido: insicuro

Gutierrez – Cesare: Impalpabile- Guido: insufficiente

Politano – Cesare : Buono – Guido: sempre forte

Lobotka – Cesare : Buono – Guido: Buono

McTominay – Cesare : Ottimo ( top) – Guido: Ottimo( top)

Elmas – Cesare : Discreto – Guido: Sufficiente

Noa Lang – Cesare : Modesto ( flop) – Guido: Inutile ( flop)

Hojlund – Cesare : Buono- Guido: Buono

Spinazzola – Cesare : Buono- Guido: Buono

Marianucci – Cesare: non all’altezza- Guido : deludente

Lucca – Cesare : s.v.- Guido: s.v.