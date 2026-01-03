Casadei torna di moda in casa Napoli, ipotesi di scambio con Vergara

La Stampa: il centrocampista del Torino non sta trovando molto spazio e ai granata interessa il 22enne azzurro. Il Napoli era stato già vicino a Casadei lo scorso gennaio.

Cesare Casadei torna di moda nel calciomercato del Napoli. Prima che approdasse al Torino, gli azzurri lo avevano cercato lo scorso gennaio, per poi virare su Billing.

Casadei e l’ipotesi di scambio con Vergara

Come riportato da La Stampa:

Casadei non gioca titolare da quattro partite di fila ma è tornato di moda con l’inizio delle compravendite invernali. La promessa azzurra piace a Lazio e Fiorentina, ma può tornare un’idea anche del Napoli, che un anno fa aveva pensato all’ex Chelsea e ha un giocatore che può interessare ai granata, il 22enne Antonio Vergara.

Con l’arrivo di Billing dal Bournemouth, il Napoli di Conte ha mollato Casadei. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il motivo è da rintracciare nelle pretese del Chelsea. Troppo alte affinché il Napoli potesse veramente affondare il colpo. Tuttavia, a ben pensarci, dietro la rinuncia del Napoli potrebbero esserci motivi di tipo tecnico tattico.

Dopo aver chiuso per la cessione di Folorunsho, il direttore sportivo Giovanni Manna ha chiuso per il sostituto. Si tratta di Philip Billing, centrocampista danese classe 1996 del Bournemouth. Il club azzurro ha trovato in lui un profilo pronto per sostituire l’azzurro in partenza. Niente più Cesare Casadei, dunque, dato che il Chelsea non ha abbassato le proprie pretese. Di conseguenza, il Napoli ha deciso di virare su un profilo diverso.