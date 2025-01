La trattativa con il Chelsea è sfumata non solo per le pretese alte del club inglese. L’allenatore del Napoli preferisce giocatori già pronti

Con Billing il Napoli molla Casadei: i calciatori di prospettiva non fanno per Conte. Non ora, non qui

Con l’arrivo di Billing dal Bournemouth, il Napoli di Conte ha mollato Casadei. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il motivo è da rintracciare nelle pretese del Chelsea. Troppo alte affinché il Napoli potesse veramente affondare il colpo. Tuttavia, a ben pensarci, dietro la rinuncia del Napoli potrebbero esserci motivi di tipo tecnico tattico.

Niente più Casadei per il Napoli di Conte, il Chelsea non ha abbassato le proprie pretese

Di Marzio sul proprio portale scrive:

“Dopo aver chiuso per la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, il direttore sportivo Giovanni Manna ha chiuso per il sostituto. Si tratta di Philip Billing, centrocampista danese classe 1996 del Bournemouth. Il club azzurro ha trovato in lui un profilo pronto per sostituire l’azzurro in partenza. Niente più Cesare Casadei, dunque, dato che il Chelsea non ha abbassato le proprie pretese. Di conseguenza, il Napoli ha deciso di virare su un profilo diverso“.

In realtà si può affermare con discreta certezza che Conte avrebbe fatto ben poco con Casadei. Dalla Juventus, alla Nazionale, dal Chelsea all’Inter, dal Tottenham al Napoli, Conte ha sempre chiesto giocatori già belli e fatti.

Il Conte allenatore della Juve ha chiesto è ottenuto Pirlo (a parametro zero). E aveva già 32 anni. Al secondo anno sulla panchina dell’Inter chiese il 33enne Vidal per rinforzare il centrocampo. A Napoli si può dire stia seguendo lo stesso schema. Conte non è un allenatore che ama i giocatori di prospettiva come Casadei, preferisce un McTominay già pronto. Lo scozzese ha esperienza anche se non è proprio un attempato (ha 28 anni), è un leader anche tecnico. Per non parlare del pupillo di Conte. Lukaku l’ha portato all’Inter, l’ha rivoluto a Napoli e il belga non è più nel fiore degli anni (31 anni).

